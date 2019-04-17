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Вот как будет выглядеть следующий флагманский смартфон Honor

18.04.2019 10:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Бренд Honor готовится к анонсу новых топовых смартфонов, и вчера представил одного из них. А сегодня в Сети появился рендер с финальным дизайном флагманской модели — Honor 20 Pro. Об этом сообщает Gizmochina.

Вот как будет выглядеть следующий флагманский смартфон Honor

Судя по изображению, на задней стороне устройства расположится вертикальная основная камера. Скорее всего, она будет включать квадратный перископный модуль, как в Huawei P30 Pro. Второй модуль окажется супер широкоугольным, третий — телефото. В наличии и 3D ToF-датчик, необходимый для фотографирования с размытием фона.

Honor 20 Pro оснастят 6,5-дюймовым OLED-дисплеем, в который встроят сканер отпечатков пальцев. Основой аппарату послужит процессор Kirin 980. Оперативной памяти будет 8 ГБ. Точной информации об объеме аккумулятора пока нет. Но известно, что обычный Honor 20 оснастят батареей на 3650 мАч с поддержкой 22,5-ватной зарядки. В Gizmochina пишут, что в Pro-модели аккумулятор окажется более вместительным.

Анонс аппарата в Китае, вероятно, состоится в апреле. Международная презентация пройдет во второй половине мая.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Honor:

 
 
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Бренд Honor готовится к анонсу новых топовых смартфонов, и вчера представил одного из них. А сегодня в Сети появился рендер с финальным дизайном флагманской...
 
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