Вот как будет выглядеть следующий флагманский смартфон Honor

Источник материала: IT.Tut.by

Бренд Honor готовится к анонсу новых топовых смартфонов, и вчера представил одного из них. А сегодня в Сети появился рендер с финальным дизайном флагманской модели — Honor 20 Pro. Об этом сообщает Gizmochina.





Судя по изображению, на задней стороне устройства расположится вертикальная основная камера. Скорее всего, она будет включать квадратный перископный модуль, как в Huawei P30 Pro. Второй модуль окажется супер широкоугольным, третий — телефото. В наличии и 3D ToF-датчик, необходимый для фотографирования с размытием фона.

Honor 20 Pro оснастят 6,5-дюймовым OLED-дисплеем, в который встроят сканер отпечатков пальцев. Основой аппарату послужит процессор Kirin 980. Оперативной памяти будет 8 ГБ. Точной информации об объеме аккумулятора пока нет. Но известно, что обычный Honor 20 оснастят батареей на 3650 мАч с поддержкой 22,5-ватной зарядки. В Gizmochina пишут, что в Pro-модели аккумулятор окажется более вместительным.

Анонс аппарата в Китае, вероятно, состоится в апреле. Международная презентация пройдет во второй половине мая.

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