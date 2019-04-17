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Ученые нашли способ «оживить» мозг мертвой свиньи

18.04.2019 12:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Американские исследователи «восстановили» мозг свиньи, умершей за несколько часов до этого. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature, кратко о ней рассказывает Live Science.

Ученые нашли способ «оживить» мозг мертвой свиньи
Фото: Stefano G. Daniele & Zvonimir Vrselja; Sestan Laboratory; Yale School of Medicine

Ненад Сестан (Nenad Sestan), профессор нейробиологии Йельской школы медицины, отметил, что «результаты исследования показывают, что мозг крупных млекопитающих способен сохранять способность к восстановлению кровообращения и клеточной активности даже спустя несколько часов после смерти».

В ходе исследования специалисты разработали систему под названием BrainEx, имитирующую пульсирующий кровоток, проходящий через кровеносные сосуды головного мозга. Ученые изучили мозг 32 свиней, умерщвленных за четыре часа до этого.

В течение шести часов перфузии наблюдалось снижение темпов гибели клеток, частичное восстановление клеточных функций, включая прохождение импульсов через синапсы. Вместо крови использовался специальный раствор, переносящий кислород с помощью соединения на основе гемоглобина, а также включал широкий спектр лекарственных соединений, пишет Lenta.ru.

В будущем специалисты планируют продолжить исследование и выяснить, может ли BrainEx сохранять мозг больше, чем на шесть часов. Кроме того, результаты эксперимента смогут применяться для изучения способов восстановления мозга после потери притока крови — например, во время сердечного приступа.

 
 
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Американские исследователи «восстановили» мозг свиньи, умершей за несколько часов до этого. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature, кратко о ней...
 
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