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Ученые нашли способ «оживить» мозг мертвой свиньи
18.04.2019 12:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Американские исследователи «восстановили» мозг свиньи, умершей за несколько часов до этого. Научная работа об этом
Ненад Сестан (Nenad Sestan), профессор нейробиологии Йельской школы медицины, отметил, что «результаты исследования показывают, что мозг крупных млекопитающих способен сохранять способность к восстановлению кровообращения и клеточной активности даже спустя несколько часов после смерти».
В ходе исследования специалисты разработали систему под названием BrainEx, имитирующую пульсирующий кровоток, проходящий через кровеносные сосуды головного мозга. Ученые изучили мозг 32 свиней, умерщвленных за четыре часа до этого.
В течение шести часов перфузии наблюдалось снижение темпов гибели клеток, частичное восстановление клеточных функций, включая прохождение импульсов через синапсы. Вместо крови использовался специальный раствор, переносящий кислород с помощью соединения на основе гемоглобина, а также включал широкий спектр лекарственных соединений,
В будущем специалисты планируют продолжить исследование и выяснить, может ли BrainEx сохранять мозг больше, чем на шесть часов. Кроме того, результаты эксперимента смогут применяться для изучения способов восстановления мозга после потери притока крови — например, во время сердечного приступа.
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Американские исследователи «восстановили» мозг свиньи, умершей за несколько часов до этого. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature, кратко о ней...
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