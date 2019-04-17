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Россия уничтожит два своих самых мощных атомных крейсера

18.04.2019 12:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Два тяжелых атомных ракетных крейсера «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» проекта 1144 «Орлан» будут уничтожены, сообщают «Известия». Кроме них на металлолом разрежут четыре атомные подводные лодки: К-448 «Даниил Московский», К-221 «Петропавловск-Камчатский», К-433 «Святой Георгий Победоносец» и К-232 «Подольск».

Россия уничтожит два своих самых мощных атомных крейсера
«Адмирал Нахимов». Фото: admiralnakhimov.ru

Корабли проекта 1144 «Орлан» создавались для уничтожения авианосных ударных групп противника. В НАТО эти грозные корабли получили обозначение Kirov-class battlecruiser, то есть «линейный крейсер» из-за исключительных размеров и мощного вооружения.

Это огромные крейсера водоизмещением 25 860 тонн каждый. На каждом таком корабле около 1600 помещений. Общая длина коридоров, тамбуров и трапов почти 20 км. Атомная энергетическая установка крейсера проекта 1144 теоретически могла бы обеспечивать электричеством и теплом город с населением более 150 тысяч жителей.

В отличие от многих современных боевых кораблей, корпус крейсера и переборки бронированы. Основное вооружение корабля — комплекс П-700 «Гранит», длина ракеты составляет десять метров, а вес — семь тонн. П-700 может снабжаться как полубронебойной (фугасно-проникающей) боевой частью весом в 584−750 кг, так и тактической, ядерной, эквивалентом до 500 килотонн, и предназначена для уничтожения авианосных групп.

Если «Граниты» идут в одном залпе, то обмениваются информацией в едином информационном поле. Подходя к эскадре противника, ракеты выстраиваются в определенный строй, как стая птиц, смотрят на ордер, а затем распределяют цели.

К цели «Граниты» летят стаей на высоте порядка 25 метров над водой, при этом одна из ракет летит выше остальных, отвлекая на себя внимание ПВО противника и координируя действия группы. Если эту ракету сбивают, ее место занимает другая.

Головка самонаведения ракеты включается непосредственно у цели, до этого П-700 летят на скорости, в 2,5 раза превышающей звуковую с выключенным радаром, дабы себя не обнаружить.

При подлете к цели ракета также включает станцию радиопомех и начинает отстреливать ложные цели, сбивая с толку системы ПВО противника.

Всего для ВМФ СССР и России было построено четыре атомных крейсера типа «Орлан»: «Адмирал Ушаков» (изначально — «Киров»), «Адмирал Лазарев», «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий». Серия строилась долго — с 1973 по 1996 год.

В строю находится только один «Петр Великий». Ранее планировалось, что модернизируют все корабли серии, но теперь новое вооружение и оборудование получит только «Адмирал Нахимов».

 
 
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Два тяжелых атомных ракетных крейсера «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» проекта 1144 «Орлан» будут уничтожены, сообщают «Известия». Кроме них на металлолом...
 
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