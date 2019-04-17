ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперт: Challenger 2 - неправильный танк для британской армии

18.04.2019 15:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Британский эксперт Стюарт Кроуфорд назвал танк Challenger 2 большой ошибкой, пишет The National Interest. Стюарт — офицер Королевского танкового полка в отставке, который на протяжении двадцати лет консультировал политиков Великобритании в области танкостроения.

Эксперт: Challenger 2 - неправильный танк для британской армии
Фото: wikipedia/Brian Robert Marshall

Когда в 1987 году стал вопрос замены танка Challenger I для британской армии, Стюарт с группой офицеров советовали выбрать немецкий Leopard 2. Но правительство Великобритании проигнорировало их мнение.

Другими вариантами были американский M1A1, французский Leclerc и британский Challenger 2. В итоге выбор политиков был сделан в пользу отечественной разработки, не в последнюю очередь, чтобы сохранить собственный танковый завод.

Машина во многом уступала схожим танкам от других производителей. Например, французский танк Leclerc оснащался автоматом заряжания, поэтому его экипаж составлял всего три человека, вместо четырех у Challenger 2.

Другим преимуществом Leclerc было наличие 120-мм гладкоствольной пушки, орудия такого типа были и на американском M1 Abrams и на Leopard 2, поэтому они могли стрелять снарядами одного стандарта НАТО. У Challenger 2 пушка нарезная.

Американский M1A1 тоже рассматривался в качестве замены, однако британских военных смутил аппетит его газотурбинного двигателя и требования к топливу.

В итоге лучшим из всех офицеры посчитали Leopard 2, ставя ему в достоинство мобильность, надежность и 120-мм гладкоствольную пушку, которая бы обеспечила британцам совместимость по боеприпасам с союзниками по НАТО.

Сейчас перед британцами стоит тот же вопрос: какой танк будет следующим. И Стюарт Кроуфорд считает, что лучше выбрать иностранный образец.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский эксперт Стюарт Кроуфорд назвал танк Challenger 2 большой ошибкой, пишет The National Interest. Стюарт — офицер Королевского танкового полка в отставке, который...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Россия уничтожит два своих самых мощных атомных крейсера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика