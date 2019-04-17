Эксперт: Challenger 2 - неправильный танк для британской армии

Источник материала: IT.Tut.by

Британский эксперт Стюарт Кроуфорд назвал танк Challenger 2 большой ошибкой, пишет The National Interest. Стюарт — офицер Королевского танкового полка в отставке, который на протяжении двадцати лет консультировал политиков Великобритании в области танкостроения.



Фото: wikipedia/Brian Robert Marshall

Когда в 1987 году стал вопрос замены танка Challenger I для британской армии, Стюарт с группой офицеров советовали выбрать немецкий Leopard 2. Но правительство Великобритании проигнорировало их мнение.

Другими вариантами были американский M1A1, французский Leclerc и британский Challenger 2. В итоге выбор политиков был сделан в пользу отечественной разработки, не в последнюю очередь, чтобы сохранить собственный танковый завод.

Машина во многом уступала схожим танкам от других производителей. Например, французский танк Leclerc оснащался автоматом заряжания, поэтому его экипаж составлял всего три человека, вместо четырех у Challenger 2.

Другим преимуществом Leclerc было наличие 120-мм гладкоствольной пушки, орудия такого типа были и на американском M1 Abrams и на Leopard 2, поэтому они могли стрелять снарядами одного стандарта НАТО. У Challenger 2 пушка нарезная.

Американский M1A1 тоже рассматривался в качестве замены, однако британских военных смутил аппетит его газотурбинного двигателя и требования к топливу.

В итоге лучшим из всех офицеры посчитали Leopard 2, ставя ему в достоинство мобильность, надежность и 120-мм гладкоствольную пушку, которая бы обеспечила британцам совместимость по боеприпасам с союзниками по НАТО.

Сейчас перед британцами стоит тот же вопрос: какой танк будет следующим. И Стюарт Кроуфорд считает, что лучше выбрать иностранный образец.