ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые доказали пользу собак для улучшения здоровья людей

20.04.2019 13:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Ученые Ливерпульского университета выяснили, что владельцы собак в четыре раза чаще выполняют нормы физической активности, чем те, у кого нет этих домашних животных. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.

Ученые доказали пользу собак для улучшения здоровья людей
Фото: pixabay.com

Исследователи оценили уровень физической активности у 646 взрослых и 46 детей, проживающих в Западном Чешире (Англия). Число владельцев собак достигало 191. Оказалось, что 64% владельцев домашних животных гуляли по меньшей мере 150 минут в неделю, что превышает среднюю продолжительность прогулок у тех, у кого не было питомцев.

Кроме того, выгул собак не заменял собой другие формы физических упражнений, а происходил в дополнение к ним. По словам ученых, эти данные демонстрируют, что домашние животные способствуют активному образу жизни. Впрочем, в США, как показали предыдущие исследования, только 27% владельцев собак выполняют рекомендованные формы физической активности. Считается, что это связано с тем, что американцы чаще заводят породы собак, отличающиеся самостоятельностью.

Врачи советуют уделять физической активности умеренной и сильной интенсивности не менее 150 минут в неделю. Однако этому совету следуют 66% мужчин и 58% женщин в Великобритании и менее чем 50% взрослых в США.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые Ливерпульского университета выяснили, что владельцы собак в четыре раза чаще выполняют нормы физической активности, чем те, у кого нет этих домашних...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Стало известно, молекула какого вещества была первой во Вселенной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика