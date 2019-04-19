Ученые доказали пользу собак для улучшения здоровья людей

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Ученые Ливерпульского университета выяснили, что владельцы собак в четыре раза чаще выполняют нормы физической активности, чем те, у кого нет этих домашних животных. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.



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Исследователи оценили уровень физической активности у 646 взрослых и 46 детей, проживающих в Западном Чешире (Англия). Число владельцев собак достигало 191. Оказалось, что 64% владельцев домашних животных гуляли по меньшей мере 150 минут в неделю, что превышает среднюю продолжительность прогулок у тех, у кого не было питомцев.

Кроме того, выгул собак не заменял собой другие формы физических упражнений, а происходил в дополнение к ним. По словам ученых, эти данные демонстрируют, что домашние животные способствуют активному образу жизни. Впрочем, в США, как показали предыдущие исследования, только 27% владельцев собак выполняют рекомендованные формы физической активности. Считается, что это связано с тем, что американцы чаще заводят породы собак, отличающиеся самостоятельностью.

Врачи советуют уделять физической активности умеренной и сильной интенсивности не менее 150 минут в неделю. Однако этому совету следуют 66% мужчин и 58% женщин в Великобритании и менее чем 50% взрослых в США.