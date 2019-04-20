Генеральный директор компании 'АДАНИ' Владимир Линев дал интервью каналу 'СТАРТАП ТЕХНОЛОГИИ'

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Генеральный директор белорусской научно-технологической компании "Адани" Владимир Линев дал интервью каналу "СТАРТАП ТЕХНОЛОГИИ" .

Бизнесмен-инноватор рассказал о мировых трендах в области разработки сложных медицинских приборов и об истории создания компании "Адани".

Компания ADANI, основанная в 1991 году профессором Владимиром Линевым, является инновационным, высокотехнологичным предприятием мирового уровня в области обеспечения безопасности, здравоохранения и научного приборостроения. Знания и интуиция ученого, профессора в области ядерной физики, изобретателя, автора 135 патентов, позволили Владимиру Линеву критически переосмыслить почти фантастическую кибернетическую бизнес-модель А. Бирса, сконструировать и предъявить миру саморазвивающуюся «умную инновационную машину» - организацию эпохи цифрового мира: технологически умную, быструю, гибкую, искусную, инновационную, как люди.

YouTube-канал "Стартап Технологии" был создан центром "Стартап Технологии". Канал рассказывает о стартапах и ИТ-предпринимательства.

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