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Генеральный директор компании 'АДАНИ' Владимир Линев дал интервью каналу 'СТАРТАП ТЕХНОЛОГИИ'

21.04.2019 00:45 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Источник материала: Bybanner

Генеральный директор компании 'АДАНИ' Владимир Линев дал интервью каналу 'СТАРТАП ТЕХНОЛОГИИ'
Генеральный директор белорусской научно-технологической компании "Адани" Владимир Линев дал интервью каналу "СТАРТАП ТЕХНОЛОГИИ".

Бизнесмен-инноватор рассказал о мировых трендах в области разработки сложных медицинских приборов и об истории создания компании "Адани".

Компания ADANI, основанная в 1991 году профессором Владимиром Линевым, является инновационным, высокотехнологичным предприятием мирового уровня в области обеспечения безопасности, здравоохранения и научного приборостроения. Знания и интуиция ученого, профессора в области ядерной физики, изобретателя, автора 135 патентов, позволили Владимиру Линеву критически переосмыслить почти фантастическую кибернетическую бизнес-модель А. Бирса, сконструировать и предъявить миру саморазвивающуюся «умную инновационную машину» - организацию эпохи цифрового мира: технологически умную, быструю, гибкую, искусную, инновационную, как люди.

YouTube-канал "Стартап Технологии" был создан центром "Стартап Технологии". Канал рассказывает о стартапах и ИТ-предпринимательства.

Среди гостей канала:

  1. Александр Румянцев, венчурный инвестор №1 в России;
  2. Константин Макаров, основатель SendPulse;
  3. Максим Осипов и Алексей Граков, совладельцы компании VironIT, резидента ПВТ,
  4. Тимофей Липский, CEO стартапа RocketBody;
  5. Владислав Федотов, управляющий партнер инвестиционной компании QBF Ventures и экс-советник гендиректора РВК (Российской венчурной компании);
  6. Дмитрий Калинин, директор Белорусского инновационного фонда и член инвестиционного комитета венчурного фонда RBF Ventures;
  7. Вадим Девятовский, белорусскийспортивный функционер, политик и общественный деятель, серебряный призер Олимпийских игр по метанию молота;;
  8. Александр Терещенко, белорусскийтелеведущий, радиоведущий, экс-нейрохиругр;
  9. Андрей Онистрат, спортсмен и блоггер, экс-владелец и управляющий банком в Украине;
  10. Алексей Гречанинов, ИТ-предприниматель.

 

Подписывайтесь на канал «Стартап технологии», чтобы не пропустить новости из сферы стартапов и бизнеса, в дальнейшем вас ждут не менее интересные видео со знающими людьми, а также ставьте пальцы вверх и оставляйте свои комментарии, ваша активность и поддержка очень важны для нас! Ждем вас на своем канале!

 
 
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Генеральный директор белорусской научно-технологической компании 'Адани' Владимир Линев дал интервью каналу 'Стартап Технологии'.
 
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