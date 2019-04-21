Никто не знает, как он там оказался: на пляж в Израиле выбросило топливный бак истребителя

Источник материала: IT.Tut.by

Необычная находка была сделана 20 апреля на пляже около израильского городка Ашдод. Море выбросило на песок топливный бак от истребителя F-16. Снимок с места происшествия опубликовала корреспондент Jerusalem Post Анна Ахронхейм.

Первоначально местные жители приняли топливный бак за ракету, позже специалисты установили, что это подвесной топливный бак истребителя F-16. Корреспондент подчеркивает, что данная находка нетипичная для этих мест.

Это устройство используется для увеличения дальности полета летательного аппарата. Горючее в подвесном топливном баке вырабатывается в первую очередь, так как на подлете к месту боевой операции наличие бака создает угрозу выживаемости самолета.