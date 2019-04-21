ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Никто не знает, как он там оказался: на пляж в Израиле выбросило топливный бак истребителя

22.04.2019 11:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Необычная находка была сделана 20 апреля на пляже около израильского городка Ашдод. Море выбросило на песок топливный бак от истребителя F-16. Снимок с места происшествия опубликовала корреспондент Jerusalem Post Анна Ахронхейм.

Первоначально местные жители приняли топливный бак за ракету, позже специалисты установили, что это подвесной топливный бак истребителя F-16. Корреспондент подчеркивает, что данная находка нетипичная для этих мест.

Это устройство используется для увеличения дальности полета летательного аппарата. Горючее в подвесном топливном баке вырабатывается в первую очередь, так как на подлете к месту боевой операции наличие бака создает угрозу выживаемости самолета.

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычная находка была сделана 20 апреля на пляже около израильского городка Ашдод. Море выбросило на песок топливный бак от истребителя F-16. Снимок с места...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Иранская армия показала три экспериментальных танка, похожих на M1 Abrams
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские джинсовые куртки большие размеры в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика