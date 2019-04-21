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Никто не знает, как он там оказался: на пляж в Израиле выбросило топливный бак истребителя
22.04.2019 11:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Необычная находка была сделана 20 апреля на пляже около израильского городка Ашдод. Море выбросило на песок топливный бак от истребителя F-16.
Первоначально местные жители приняли топливный бак за ракету, позже специалисты установили, что это подвесной топливный бак истребителя F-16. Корреспондент подчеркивает, что данная находка нетипичная для этих мест.
Это устройство используется для увеличения дальности полета летательного аппарата. Горючее в подвесном топливном баке вырабатывается в первую очередь, так как на подлете к месту боевой операции наличие бака создает угрозу выживаемости самолета.
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Необычная находка была сделана 20 апреля на пляже около израильского городка Ашдод. Море выбросило на песок топливный бак от истребителя F-16. Снимок с места...
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