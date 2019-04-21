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velcom | A1 продлил акцию с персональными бонусами абонентам в честь 20-летия
22.04.2019 17:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Телеком-оператор velcom | A1 отмечает свое 20-летие и в честь юбилея
Акция стартовала 8 апреля. Ранее предполагалось, что она закончится 21 апреля, но оператор продлил ее до 30 апреля.
Напомним: бонусы доступны для активации на
Для корпоративных клиентов дополнительно предусмотрены бонусные роуминг-пакеты интернет-трафика, голосовых вызовов и SMS со сроком действия до 30 дней.
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Телеком-оператор velcom | A1 отмечает свое 20-летие и в честь юбилея предоставляет абонентам мобильной связи персональные бонусы — гигабайты интернет-трафика,...
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