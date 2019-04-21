velcom | A1 продлил акцию с персональными бонусами абонентам в честь 20-летия

Источник материала: IT.Tut.by

Телеком-оператор velcom | A1 отмечает свое 20-летие и в честь юбилея предоставляет абонентам мобильной связи персональные бонусы — гигабайты интернет-трафика, промокоды VOKA, бонусные роуминг-пакеты, скидки на новые подключения домашнего интернета. Сегодня оператор продлил акцию, сообщается на официальном сайте компании.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Акция стартовала 8 апреля. Ранее предполагалось, что она закончится 21 апреля, но оператор продлил ее до 30 апреля.

Напомним: бонусы доступны для активации на специальном сайте . После аутентификации по номеру телефона пользователям откроется персональный список предложений на выбор. Абоненты смогут получить до 20 ГБ интернет-трафика, годовую скидку в размере 50% на домашний интернет при первом подключении, промокоды на бесплатный доступ к пакетам цифрового телевидения VOKA, а также специальные праздничные предложения при покупке смартфонов в магазинах velcom | A1.

Для корпоративных клиентов дополнительно предусмотрены бонусные роуминг-пакеты интернет-трафика, голосовых вызовов и SMS со сроком действия до 30 дней.