ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Samsung перенесла старт продаж своего самого дорогого смартфона из-за проблем с гнущимся экраном

22.04.2019 19:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Samsung отложит запуск продаж своего первого сгибающегося смартфона Galaxy Fold «как минимум до следующего месяца» из-за проблем с его дисплеем, которые выявили журналисты и блогеры. Об этом пишет The Verge со ссылкой на The Wall Street Journal.

Samsung перенесла старт продаж своего самого дорогого смартфона из-за проблем с гнущимся экраном
Фото: YouTube

Напомним: журналисты сообщают о выпуклости, образующейся вдоль центральной складки посередине сгибающегося 7,3-дюймового дисплея новинки ценой почти в две тысяч долларов. После нескольких часов использования гаджета у других обозревателей панель просто переставала работать, на складке появлялись битые пиксели.

Еще один вариант деформации — отслаивание полимерного слоя, защищающего дисплей смартфона. Этот полимерный слой выглядит как защитная пленка, но снимать его не нужно (хотя некоторые блогеры это уже сделали).

Ранее стало известно, что Samsung отложила мероприятия в честь запуска продаж смартфона в Гонконге и Шанхае. Теперь, возможно, это произойдет и в других странах. The Verge обратился к Samsung за официальным комментарием по этому поводу, ответ компания пока не дала.

Вечером 22 апреля Samsung официально отложила глобальный старт продаж Galaxy Fold. «Мы хотим, чтобы у наших клиентов был наилучший опыт, поэтому после первой обратной связи решили отложить запуск Galaxy Fold, чтобы убедиться, что он соответствует высоким стандартам, которые ожидают от нас. Мы планируем объявить новую дату релиза в ближайшие недели», — заявили в компании.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Samsung:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Samsung отложит запуск продаж своего первого сгибающегося смартфона Galaxy Fold «как минимум до следующего месяца» из-за проблем с его дисплеем, которые выявили...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
velcom | A1 продлил акцию с персональными бонусами абонентам в честь 20-летия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика