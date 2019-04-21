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Samsung перенесла старт продаж своего самого дорогого смартфона из-за проблем с гнущимся экраном
22.04.2019 19:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Samsung отложит запуск продаж своего первого сгибающегося смартфона Galaxy Fold «как минимум до следующего месяца» из-за проблем с его дисплеем, которые
Напомним: журналисты сообщают о выпуклости, образующейся вдоль центральной складки посередине сгибающегося 7,3-дюймового дисплея новинки ценой почти в две тысяч долларов. После нескольких часов использования гаджета у других обозревателей панель просто переставала работать, на складке появлялись битые пиксели.
Еще один вариант деформации — отслаивание полимерного слоя, защищающего дисплей смартфона. Этот полимерный слой выглядит как защитная пленка, но снимать его не нужно (хотя некоторые блогеры это уже сделали).
Ранее стало известно, что Samsung отложила мероприятия в честь запуска продаж смартфона в Гонконге и Шанхае. Теперь, возможно, это произойдет и в других странах. The Verge обратился к Samsung за официальным комментарием по этому поводу, ответ компания пока не дала.
Вечером 22 апреля Samsung официально
Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Samsung:
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Samsung отложит запуск продаж своего первого сгибающегося смартфона Galaxy Fold «как минимум до следующего месяца» из-за проблем с его дисплеем, которые выявили...
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