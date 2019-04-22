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В США разбился редчайший прототип бомбардировщика-невидимки

23.04.2019 09:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Экспериментальный прототип тяжелого бомбардировщика — «летающее крыло» Northrop N-9MB —  22 апреля разбился в Калифорнии. Редкий самолет — всего было построено четыре такие машины — получил значительные повреждения, сообщает The Drive.

В США разбился редчайший прототип бомбардировщика-невидимки
Фото: wikipedia/Tim Felce

Катастрофа произошла в городе Норко. Самолет упал на территории местного реабилитационного центра. Состояние пилота — неизвестно, на земле никто не пострадал. Специальная комиссия выясняет причины падения самолета.

Первый полет N-9M-1 состоялся 27 декабря 1942 года. Самолет был построен фирмой Нортроп в качестве масштабного прототипа бомбардировщиков ХВ-35 и YB-35.

Фирма Northrop построила четыре N-9M, обозначив их N-9M-1, -2, A и B. Один из самолетов разбился, два других были отправлены на слом. И только четвертый сохранился до наших дней благодаря энтузиастам. Владелец частного музея Эдд Мэллони, бывшие служащие фирмы Northrop, летчики-испытатели Джон Меерс и Макс Стэнли в течение 12 лет восстанавливали этот самолет. Первый полет обновленный Northrop N-9MB совершил 11 ноября 1994 года.

 
 
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Экспериментальный прототип тяжелого бомбардировщика — «летающее крыло» Northrop N-9MB —  22 апреля разбился в Калифорнии. Редкий самолет — всего было построено...
 
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