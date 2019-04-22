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Самый технически продвинутый смартфон Nokia взломали жвачкой

23.04.2019 10:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Nokia 9 PureView — флагманский смартфон производителя, который оснащается встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Некоторые пользователи отметили, что датчик работает не очень быстро. В компании пообещали исправить проблему с обновлением прошивки, но что-то пошло не так.

После обновления программного обеспечения смартфон начал разблокироваться не только по отпечатку пальца владельца, но и по другим предметам. Один из пользователей Twitter опубликовал небольшой ролик, в котором активирует смартфон упаковкой от жевательной резинки.

Напомним: у смартфона 5,99-дюймовый экран, процессор Snapdragon 845, 6/128 ГБ памяти и аккумулятор на 3320 мАч. Основная камера на задней стороне устройства состоит из пяти 12-мегапиксельный модулей (двух цветных и трех монохромных). В Европе устройство продается примерно за 620 евро.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Nokia:

 
 
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Nokia 9 PureView — флагманский смартфон производителя, который оснащается встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Некоторые пользователи отметили, что датчик...
 
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