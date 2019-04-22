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Xiaomi представила много новых телевизоров. Цена - от 164 долларов

23.04.2019 14:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Компания Xiaomi представила несколько новых телевизоров с разными диагоналями дисплеев. В Китае они будут продаваться от 164 долларов, сообщает gagadget.com.

Xiaomi представила много новых телевизоров. Цена - от 164 долларов

Компания показала сразу четыре модели с разными диагоналями экранов: 32, 43, 55 и 65 дюймов. Они все получили минималистичный дизайн, дисплеи с тонкими рамками, а также пульт с поддержкой Bluetooth и голосовым управлением. Телевизоры оснастили четырехъядерным 64-разрядным процессором, функциями Dolby Audio + DTS HD и тремя модификациями памяти: 1/4 ГБ, 1/8 ГБ и 2/8 ГБ.

У модели на 32 дюйма — разрешение HD, 43-дюймовая модификация отличается Full HD-панелью. ТВ с экранами на 55 и 65 дюймов — 4K. Старшие версии также располагают двухдиапазонным Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц). Устройства работают под управлением PatchWall — операционной системы, базирующейся на Android TV.

Xiaomi представила много новых телевизоров. Цена - от 164 долларов

В Китае модель на 32 дюйма стоит 164 доллара, 43 дюйма — 298 долларов, 55 дюймов — 447 долларов, 65 дюймов — 569 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие телевизоры Xiaomi:

 
 
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Компания Xiaomi представила несколько новых телевизоров с разными диагоналями дисплеев. В Китае они будут продаваться от 164 долларов, сообщает gagadget.com.
 
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