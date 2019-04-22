На Марсе впервые зафиксировали землетрясение

Источник материала: IT.Tut.by

Землетрясение на Марсе впервые в истории смог зафиксировать сейсмометрический датчик. Об этом сообщает французское космическое агентство CNES в Twitter .

«6 апреля 2019 года, в 128-й день марсианской миссии, был обнаружен слабый, но отчетливый сейсмический сигнал. Поразительный факт: он напоминает сейсмические сигналы, отмеченные на поверхности Луны во время миссии Apollo», — говорится в сообщении.

Официальные данные о зафиксированном явлении появились лишь 23 апреля.

«Это впервые в мире: сейсмометр обнаружил марсианское землетрясение!» — подчеркивает агентство.

Сейсмометрический датчик на Марсе установила в декабре 2018 года межпланетная станция Mars InSigh . Тогда в NASA заявили, что среди задач миссии InSight — измерить температуру Марса и зафиксировать его тектоническую активность. Выявленные колебания помогут пролить свет на историю образования планеты, создать трехмерную схему ее внутреннего состава, а также определить агрегатное состояние, состав и размеры ядра.