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На Марсе впервые зафиксировали землетрясение
23.04.2019 22:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Землетрясение на Марсе впервые в истории смог зафиксировать сейсмометрический датчик. Об этом сообщает французское космическое агентство CNES в
«6 апреля 2019 года, в 128-й день марсианской миссии, был обнаружен слабый, но отчетливый сейсмический сигнал. Поразительный факт: он напоминает сейсмические сигналы, отмеченные на поверхности Луны во время миссии Apollo», — говорится в сообщении.
Официальные данные о зафиксированном явлении появились лишь 23 апреля.
«Это впервые в мире: сейсмометр обнаружил марсианское землетрясение!» — подчеркивает агентство.
Сейсмометрический датчик на Марсе установила в декабре 2018 года
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Землетрясение на Марсе впервые в истории смог зафиксировать сейсмометрический датчик. Об этом сообщает французское космическое агентство CNES в Twitter.
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