В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

Источник материала: IT.Tut.by

Huawei P30 Lite — начальная модель в топовой линейке производителя. Аппарат уже официально продается в Беларуси за 799 рублей, то есть в три раза дешевле по сравнению с флагманским Huawei P30 Pro ( полный обзор ). Мы протестировали устройство и рассказываем, чем P30 Lite отличается от более дорогих смартфонов компании и стоит ли его покупать.





Выглядит как намного более дорогой смартфон

Уже в прошлом году P20 Lite внешне было достаточно сложно отличить от топовых Huawei P20 и P20 Pro. В нынешнем поколении эта тенденция сохранилась: новый P30 Lite очень похож на флагманский Huawei P30 Pro.

«Младшему» смартфону, на наш взгляд, это идет только на пользу. Дизайн задней панели аппарата, особенно в бирюзовом цвете, получился запоминающимся. Еще один плюс смартфона — относительно небольшие размеры корпуса. В толщину Huawei P30 Lite составляет 7,4 мм, благодаря чему его легко держать в одной руке.



Слева — P30 Lite, справа — P30 Pro

Этому способствует и дисплей с диагональю в 6,15 дюйма, дотянуться до верхнего правого края которого при желании получится без перехвата смартфона в ладони.

Минус один — скользкая задняя поверхность, на которой быстро появляются следы от отпечатков пальцев. Бороться с ними бесполезно — легче поместить смартфон в защитный чехол. К нам на обзор P30 Lite попал без комплекта поставки, но в коммерческих образцах кейс добавят в коробку со смартфоном.





Сканер отпечатков пальцев в Huawei P30 Lite расположен на задней стороне смартфона, а не под дисплеем. И это хорошо. По ощущениям, на распознавание владельца у смартфона уходит меньше секунды, ложных срабатываний нет. Активировать устройство получится и по лицу, но через отпечаток пальца сделать это можно быстрее.

А еще в Huawei P30 Lite, в отличие от флагманского P30 Pro, решили не отказываться от 3,5-мм разъема для наушников. Есть и поддержка карточек памяти формата microSD объемом до 512 ГБ, которые устанавливаются вместо одной из nanoSIM-карт.





Мультимедийный динамик одинарный, разговорный ему не подыгрывает. Использовать P30 Lite как переносную колонку вряд ли получится, но для просмотра ролика на YouTube качества и максимальной громкости динамику будет достаточно.

Достойный экран

Диагональ дисплея Huawei P30 Lite равняется 6,15 дюйма, матрица — IPS, разрешение — 2312 на 1080 пикселей (415 ppi). Производитель заявляет, что соотношение экрана к остальному корпусу составляет около 90%. А еще на панель «с завода» нанесена защитная пленка.





Серьезных претензий к дисплею у нас нет — панель отображает яркие, но при этом не перенасыщенные цвета. В настройках можно на свой вкус изменить цветовую температуру, максимальной яркости хватает, чтобы проверить входящее уведомление под солнечными лучами.

В общем, экран большинству пользователей наверняка понравится. Единственная спорная деталь — это вырез-капля для селфи-камеры. Просмотру видео или играм она не мешает, но сегодня почти все среднебюджетные смартфоны с фронтальной стороны из-за такого решения выглядят практически одинаково.

Производительности хватает

Huawei P30 Lite базируется на уже проверенном фирменном процессоре производителя — Kirin 710 (12-нм). Оперативной и постоянной памяти соответственно 4 ГБ и 128 ГБ, видеочип — Mali-G51.

В AnTuTu смартфон набирает порядка 120 тысяч баллов, вполне ожидаемый результат для устройства за 799 рублей. С «бытовыми» вопросами проблем действительно не возникает: приложения социальных сетей, мессенджеры, программы стриминга музыки и видео работают без нареканий.





В сравнении с тем же P30 Pro на действия пользователя интерфейс отзывается немного медленнее, но заметно это лишь при прямом сравнении двух аппаратов.

А вот с играми ситуация у P30 Lite немного хуже. С комфортом поиграть в графически «тяжелый» PUBG Mobile получилось только на средних настройках графики, при этом fps в сценах с большим количеством элементов иногда проседал.

Нагрев ощущается в верхней части корпуса, возле основной камеры, но критичным его не назовешь.

День работы на одном заряде

Емкость аккумулятора Huawei P30 Lite составляет 3340 мАч, поддерживается быстрая 18-ваттная зарядка. От 0 до 100% подзарядить смартфон получится примерно за полтора часа. В нашем не самом активном режиме использования (почти без игр) смартфон в среднем держался на одном заряде около дня, вечером его приходилось подключать к электросети.

Возможно, автономность устройства немного улучшится и дотянет до полутора дней с будущими обновлениями прошивки. Для «галочки» мы запустили на смартфоне синтетический тест автономности AnTuTu Tester. В нем аппарат набрал немного больше семи тысяч очков — средний показатель.





Камеры

Основная камера в Huawei P30 Lite — тройная. Как и в большинстве других аппаратов этого года, один из дополнительных модулей (2 Мп) нужен для съемки с размытием фона (зум не поддерживается), второй (8 Мп) — для фотографирования с более широкой перспективой. Разрешение первого фотодатчика — 24 Мп (f/1.8).

Ниже — серия фотографий, сделанных на Huawei P30 Lite на полностью автоматических настройках с включенным искусственным интеллектом (AI). Первой в паре идет обычный кадр, второй — сделанный на суперширокоугольный модуль:

























































Ожидаемо с качеством дневных снимков проблем нет — детализация, динамический диапазон и общая цветопередача находятся на хорошем (или даже чуть лучшем) среднем уровне, сравнимом с аппаратами от других производителей со схожей ценой. Это можно сказать о фото как с основной камеры, так и широкоугольной.

Флагманы, конечно, могут снимать еще лучше, но разницу многие наверняка заметят только при прямом сравнении кадров с P30 Lite и более дорогих устройств.

Вечером ситуация меняется, и фотографии с широкой перспективой назвать приемлемыми уже вряд ли получится: на них становятся заметны шумы, четкость объектов падает. Но опять же — это характерно практически для всех современных смартфонов.

А вот как P30 Lite фотографирует в портретном режиме:





Ниже — фотография на фронтальную 32-мегапиксельную камеру (f/2.0):





Резюме

На наш взгляд, главными плюсами P30 Lite являются красивый градиентный корпус, внешне практически не отличающийся от гораздо более дорогого Huawei P30 Pro, дисплей с диагональю 6,15 дюйма, которым можно с комфортом управлять одной рукой, быстрый сканер отпечатков пальцев (работает шустрее встроенных в экран датчиков) и конкурентоспособная основная камера.





На одном заряде смартфон пока держится не больше полного рабочего дня, но на помощь тут приходит ускоренная подзарядка. Серьезных проблем с производительностью у P30 Lite нет, но «тяжелые» 3D-игры вроде PUBG запускаются только на средних настройках графики.

Официальная цена смартфона в Беларуси — 799 рублей. К конкурентам относится, например, новый Samsung Galaxy A50 ( полный обзор ), который продается от 689 рублей, может похвастаться лучшим временем работы от одного заряда и аналогичной тройной камерой. Как альтернативу можно рассмотреть и Xiaomi Redmi Note 7 ( полный обзор ), который в версии с 4/64 ГБ памяти стоит 599 рублей.

Смотрите, сколько в Сети стоят названные выше смартфоны: