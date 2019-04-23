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В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

24.04.2019 12:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Huawei P30 Lite — начальная модель в топовой линейке производителя. Аппарат уже официально продается в Беларуси за 799 рублей, то есть в три раза дешевле по сравнению с флагманским Huawei P30 Pro (полный обзор). Мы протестировали устройство и рассказываем, чем P30 Lite отличается от более дорогих смартфонов компании и стоит ли его покупать.

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

Выглядит как намного более дорогой смартфон

Уже в прошлом году P20 Lite внешне было достаточно сложно отличить от топовых Huawei P20 и P20 Pro. В нынешнем поколении эта тенденция сохранилась: новый P30 Lite очень похож на флагманский Huawei P30 Pro.

«Младшему» смартфону, на наш взгляд, это идет только на пользу. Дизайн задней панели аппарата, особенно в бирюзовом цвете, получился запоминающимся. Еще один плюс смартфона — относительно небольшие размеры корпуса. В толщину Huawei P30 Lite составляет 7,4 мм, благодаря чему его легко держать в одной руке.

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей
Слева — P30 Lite, справа — P30 Pro

Этому способствует и дисплей с диагональю в 6,15 дюйма, дотянуться до верхнего правого края которого при желании получится без перехвата смартфона в ладони.

Минус один — скользкая задняя поверхность, на которой быстро появляются следы от отпечатков пальцев. Бороться с ними бесполезно — легче поместить смартфон в защитный чехол. К нам на обзор P30 Lite попал без комплекта поставки, но в коммерческих образцах кейс добавят в коробку со смартфоном.

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

Сканер отпечатков пальцев в Huawei P30 Lite расположен на задней стороне смартфона, а не под дисплеем. И это хорошо. По ощущениям, на распознавание владельца у смартфона уходит меньше секунды, ложных срабатываний нет. Активировать устройство получится и по лицу, но через отпечаток пальца сделать это можно быстрее.

А еще в Huawei P30 Lite, в отличие от флагманского P30 Pro, решили не отказываться от 3,5-мм разъема для наушников. Есть и поддержка карточек памяти формата microSD объемом до 512 ГБ, которые устанавливаются вместо одной из nanoSIM-карт.

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

Мультимедийный динамик одинарный, разговорный ему не подыгрывает. Использовать P30 Lite как переносную колонку вряд ли получится, но для просмотра ролика на YouTube качества и максимальной громкости динамику будет достаточно.

Достойный экран

Диагональ дисплея Huawei P30 Lite равняется 6,15 дюйма, матрица — IPS, разрешение — 2312 на 1080 пикселей (415 ppi). Производитель заявляет, что соотношение экрана к остальному корпусу составляет около 90%. А еще на панель «с завода» нанесена защитная пленка.

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

Серьезных претензий к дисплею у нас нет — панель отображает яркие, но при этом не перенасыщенные цвета. В настройках можно на свой вкус изменить цветовую температуру, максимальной яркости хватает, чтобы проверить входящее уведомление под солнечными лучами.

В общем, экран большинству пользователей наверняка понравится. Единственная спорная деталь — это вырез-капля для селфи-камеры. Просмотру видео или играм она не мешает, но сегодня почти все среднебюджетные смартфоны с фронтальной стороны из-за такого решения выглядят практически одинаково.

Производительности хватает

Huawei P30 Lite базируется на уже проверенном фирменном процессоре производителя — Kirin 710 (12-нм). Оперативной и постоянной памяти соответственно 4 ГБ и 128 ГБ, видеочип — Mali-G51.

В AnTuTu смартфон набирает порядка 120 тысяч баллов, вполне ожидаемый результат для устройства за 799 рублей. С «бытовыми» вопросами проблем действительно не возникает: приложения социальных сетей, мессенджеры, программы стриминга музыки и видео работают без нареканий.

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

В сравнении с тем же P30 Pro на действия пользователя интерфейс отзывается немного медленнее, но заметно это лишь при прямом сравнении двух аппаратов.

А вот с играми ситуация у P30 Lite немного хуже. С комфортом поиграть в графически «тяжелый» PUBG Mobile получилось только на средних настройках графики, при этом fps в сценах с большим количеством элементов иногда проседал.

Нагрев ощущается в верхней части корпуса, возле основной камеры, но критичным его не назовешь.

День работы на одном заряде

Емкость аккумулятора Huawei P30 Lite составляет 3340 мАч, поддерживается быстрая 18-ваттная зарядка. От 0 до 100% подзарядить смартфон получится примерно за полтора часа. В нашем не самом активном режиме использования (почти без игр) смартфон в среднем держался на одном заряде около дня, вечером его приходилось подключать к электросети.

Возможно, автономность устройства немного улучшится и дотянет до полутора дней с будущими обновлениями прошивки. Для «галочки» мы запустили на смартфоне синтетический тест автономности AnTuTu Tester. В нем аппарат набрал немного больше семи тысяч очков — средний показатель.

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

Камеры

Основная камера в Huawei P30 Lite — тройная. Как и в большинстве других аппаратов этого года, один из дополнительных модулей (2 Мп) нужен для съемки с размытием фона (зум не поддерживается), второй (8 Мп) — для фотографирования с более широкой перспективой. Разрешение первого фотодатчика — 24 Мп (f/1.8).

Ниже — серия фотографий, сделанных на Huawei P30 Lite на полностью автоматических настройках с включенным искусственным интеллектом (AI). Первой в паре идет обычный кадр, второй — сделанный на суперширокоугольный модуль:

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

Ожидаемо с качеством дневных снимков проблем нет — детализация, динамический диапазон и общая цветопередача находятся на хорошем (или даже чуть лучшем) среднем уровне, сравнимом с аппаратами от других производителей со схожей ценой. Это можно сказать о фото как с основной камеры, так и широкоугольной.

Флагманы, конечно, могут снимать еще лучше, но разницу многие наверняка заметят только при прямом сравнении кадров с P30 Lite и более дорогих устройств.

Вечером ситуация меняется, и фотографии с широкой перспективой назвать приемлемыми уже вряд ли получится: на них становятся заметны шумы, четкость объектов падает. Но опять же — это характерно практически для всех современных смартфонов.

А вот как P30 Lite фотографирует в портретном режиме:

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

Ниже — фотография на фронтальную 32-мегапиксельную камеру (f/2.0):

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

Резюме

На наш взгляд, главными плюсами P30 Lite являются красивый градиентный корпус, внешне практически не отличающийся от гораздо более дорогого Huawei P30 Pro, дисплей с диагональю 6,15 дюйма, которым можно с комфортом управлять одной рукой, быстрый сканер отпечатков пальцев (работает шустрее встроенных в экран датчиков) и конкурентоспособная основная камера.

В три раза дешевле флагмана: полный обзор Huawei P30 Lite за 799 рублей

На одном заряде смартфон пока держится не больше полного рабочего дня, но на помощь тут приходит ускоренная подзарядка. Серьезных проблем с производительностью у P30 Lite нет, но «тяжелые» 3D-игры вроде PUBG запускаются только на средних настройках графики.

Официальная цена смартфона в Беларуси — 799 рублей. К конкурентам относится, например, новый Samsung Galaxy A50 (полный обзор), который продается от 689 рублей, может похвастаться лучшим временем работы от одного заряда и аналогичной тройной камерой. Как альтернативу можно рассмотреть и Xiaomi Redmi Note 7 (полный обзор), который в версии с 4/64 ГБ памяти стоит 599 рублей.

Смотрите, сколько в Сети стоят названные выше смартфоны:

 
 
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Huawei P30 Lite — начальная модель в топовой линейке производителя. Аппарат уже официально продается в Беларуси за 799 рублей, то есть в три раза дешевле по сравнению...
 
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