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В Москве эвакуировали школу из-за загоревшегося телефона

24.04.2019 14:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Школу в Москве эвакуировали из-за загоревшегося мобильного телефона ученицы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«В здании школы по адресу: Сиреневый бульвар, д. 3, у одной из учениц загорелся мобильный телефон и личные вещи. В целях безопасности все ученики были эвакуированы», — сказал собеседник агентства.

Возгорание потушили огнетушителем, пострадавших нет. «Популярная механика» уточняет, что тип и модель телефона — неизвестны.

 
 
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Школу в Москве эвакуировали из-за загоревшегося мобильного телефона ученицы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
 
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