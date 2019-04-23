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В Москве эвакуировали школу из-за загоревшегося телефона
24.04.2019 14:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Школу в Москве эвакуировали из-за загоревшегося мобильного телефона ученицы. Об этом ТАСС
«В здании школы по адресу: Сиреневый бульвар, д. 3, у одной из учениц загорелся мобильный телефон и личные вещи. В целях безопасности все ученики были эвакуированы», — сказал собеседник агентства.
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Школу в Москве эвакуировали из-за загоревшегося мобильного телефона ученицы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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