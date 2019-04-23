В Москве эвакуировали школу из-за загоревшегося телефона

Источник материала: IT.Tut.by

Школу в Москве эвакуировали из-за загоревшегося мобильного телефона ученицы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«В здании школы по адресу: Сиреневый бульвар, д. 3, у одной из учениц загорелся мобильный телефон и личные вещи. В целях безопасности все ученики были эвакуированы», — сказал собеседник агентства.

Возгорание потушили огнетушителем, пострадавших нет. «Популярная механика» уточняет , что тип и модель телефона — неизвестны.