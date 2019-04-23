В России запустили флешмоб о «сказочном Путине»

Источник материала: IT.Tut.by

Пользователи соцсетей запустили флешмоб после того, как суд оштрафовал жителя Новгородской области Юрия Картыжева по закону о неуважении к власти — он опубликовал во «ВКонтакте» записи, в которых написал «Путин — сказочный… (матерное слово)». Об этом пишет Meduza.

Многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяется фраза с упоминанием Путина. Некоторые призывают вывести соответствующий хештег в тренды, чтобы поддержать оштрафованного мужчину.

Путин-сказочный краб — Фрося Педулькина (@50herz) 24 апреля 2019 г.

Иван Грозный, Путин Сказочный — Sergey Dikarev (@SergeWilder) 24 апреля 2019 г.

Вот так правители получают к имени дополнительные стикеры. Иван — Грозный, Екатерина — Великая, Владимир — Сказочный. — Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 24 апреля 2019 г.

Напомним: президент России Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти 18 марта, он вступил в силу 29 марта — за два дня до поста Картыжева. По мнению главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, дело Картыжева может быть первым случаем применения закона о неуважении к власти в России.