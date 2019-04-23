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В России запустили флешмоб о «сказочном Путине»
24.04.2019 14:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Пользователи соцсетей запустили флешмоб после того, как суд
Многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяется фраза с упоминанием Путина. Некоторые призывают вывести соответствующий хештег в тренды, чтобы поддержать оштрафованного мужчину.
Напомним: президент России Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти 18 марта, он вступил в силу 29 марта — за два дня до поста Картыжева. По
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Пользователи соцсетей запустили флешмоб после того, как суд оштрафовал жителя Новгородской области Юрия Картыжева по закону о неуважении к власти —...
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