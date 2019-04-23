ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобороны России утаило обстоятельства аварии МиГ-31

24.04.2019 15:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31, разбившийся 26 апреля 2017 года в Бурятии, был, на самом деле, сбит ракетой, выпущенной с другого самолета, пишет портал The Drive. Такие выводы американский военный обозреватель сделал на основе попавшей в сеть информации из доклада, подготовленного ОАО «Авиапром» и включающего анализ инцидента.

Минобороны России утаило обстоятельства аварии МиГ-31
МиГ-31. Фото: wikipedia/Vitaly V. Kuzmin

Обычно после падения любого самолета из-за ошибки пилота об этом говорится сразу. Если отказала техника, то, как правило, приостанавливаются полеты всех самолетов данного типа, однако тогда не было сделано ни того, ни другого. В российском Минобороны постарались максимально скрыть подробности происшествия.

По сведениям источника, опубликовавшего документ, во время учений был применен способ поиска и уничтожения цели двумя самолетами МиГ-31, не исключавший их взаимного попадания в зону разрешенных пусков управляемых ракет Р-33.

А поражение дружественного самолета случилось благодаря нештатной работе системы управлением вооружением «Заслон», которая посчитала второй самолет чужим, не увидев работы определителя «свой-чужой» на соседнем истребителе.

Система «Заслон», о которой идет речь в документе, — это новый «Заслон-АМ». Ставить на МиГ-31 ее стали только в последнее десятилетие. На ней, например, заменен компьютер: вместо советского «Аргон-15А» (по современным меркам сильно устаревшего) стоит «Багет-55». Однако при этом оставлен советский теплопеленгатор 8ТК, который слишком стар, чтобы нормально работать с новым оборудованием.

Поэтому пилоты не раз жаловались на их несовместимость и рассказывали, что исправить это можно только ручным манипулированием.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский истребитель-перехватчик МиГ-31, разбившийся 26 апреля 2017 года в Бурятии, был, на самом деле, сбит ракетой, выпущенной с другого самолета, пишет портал The...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Xiaomi Redmi Y3 представлен официально. Цена - от 140 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика