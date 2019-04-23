Минобороны России утаило обстоятельства аварии МиГ-31

Источник материала: IT.Tut.by

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31, разбившийся 26 апреля 2017 года в Бурятии, был, на самом деле, сбит ракетой, выпущенной с другого самолета, пишет портал The Drive. Такие выводы американский военный обозреватель сделал на основе попавшей в сеть информации из доклада, подготовленного ОАО «Авиапром» и включающего анализ инцидента.



МиГ-31. Фото: wikipedia/Vitaly V. Kuzmin

Обычно после падения любого самолета из-за ошибки пилота об этом говорится сразу. Если отказала техника, то, как правило, приостанавливаются полеты всех самолетов данного типа, однако тогда не было сделано ни того, ни другого. В российском Минобороны постарались максимально скрыть подробности происшествия.

По сведениям источника, опубликовавшего документ, во время учений был применен способ поиска и уничтожения цели двумя самолетами МиГ-31, не исключавший их взаимного попадания в зону разрешенных пусков управляемых ракет Р-33.

А поражение дружественного самолета случилось благодаря нештатной работе системы управлением вооружением «Заслон», которая посчитала второй самолет чужим, не увидев работы определителя «свой-чужой» на соседнем истребителе.

Система «Заслон», о которой идет речь в документе, — это новый «Заслон-АМ». Ставить на МиГ-31 ее стали только в последнее десятилетие. На ней, например, заменен компьютер: вместо советского «Аргон-15А» (по современным меркам сильно устаревшего) стоит «Багет-55». Однако при этом оставлен советский теплопеленгатор 8ТК, который слишком стар, чтобы нормально работать с новым оборудованием.

Поэтому пилоты не раз жаловались на их несовместимость и рассказывали, что исправить это можно только ручным манипулированием.