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Xiaomi Redmi Y3 представлен официально. Цена - от 140 долларов

24.04.2019 15:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi в Индии представила новый смартфон под названием Y3. Основной упор в новинке сделали на фронтальную камеру, пишет FoneArena.

Xiaomi Redmi Y3 представлен официально. Цена - от 140 долларов

У устройства 6,26-дюймовый экран с вырезом-каплей и разрешением HD+, процессор Snapdragon 632, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенного хранилища с возможностью расширения через карты формата microSD до 512 ГБ. Емкость аккумулятора — 4000 мАч, поддерживает технология защиты от брызг.

Основная камера — двойная, на 12 Мп (f/2.2) и 2 Мп. Разрешение фронтального модуля — 32 Мп (f/2.25). Селфи-камера поддерживает режим искусственного интеллекта, а также позволяет разблокировать смартфон по лицу владельца. Последнее, впрочем, можно сделать и через сканер отпечатков пальцев.

Xiaomi Redmi Y3 представлен официально. Цена - от 140 долларов

Продажи гаджета начнутся уже 30 апреля по цене в 143 доллара за модель с 3/32 ГБ памяти и 172 доллара за 4/64 ГБ. В остальных странах устройство появится позже и, скорее всего, будет называться Redmi S3.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Xiaomi:

 
 
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Xiaomi в Индии представила новый смартфон под названием Y3. Основной упор в новинке сделали на фронтальную камеру, пишет FoneArena.
 
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