Багровый закат над Минском

Источник материала: IT.Tut.by

Необыкновенно красивый закат могли наблюдать минчане в среду, 24 апреля. Садящееся солнце было кроваво-красного цвета.



Фото: Виталий Хацук, 2i.by

Говорят, всему причиной африканская пыль .









Как рассказали сегодня TUT.BY в Белгидромете, действительно во многих городах Беларуси наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха. Но основная причина в том, что уже длительное время не было дождя. Хотя не исключено, что пыль из Африки может влиять на состояние воздуха и у нас, отметили специалисты.