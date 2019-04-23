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Багровый закат над Минском

24.04.2019 22:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Необыкновенно красивый закат могли наблюдать минчане в среду, 24 апреля. Садящееся солнце было кроваво-красного цвета.

Багровый закат над Минском
Фото: Виталий Хацук, 2i.by

Говорят, всему причиной африканская пыль.

Багровый закат над Минском

Багровый закат над Минском

Как рассказали сегодня TUT.BY в Белгидромете, действительно во многих городах Беларуси наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха. Но основная причина в том, что уже длительное время не было дождя. Хотя не исключено, что пыль из Африки может влиять на состояние воздуха и у нас, отметили специалисты.

 
 
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Необыкновенно красивый закат могли наблюдать минчане в среду, 24 апреля. Садящееся солнце было кроваво-красного цвета.
 
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