|
Багровый закат над Минском
24.04.2019 22:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Необыкновенно красивый закат могли наблюдать минчане в среду, 24 апреля. Садящееся солнце было кроваво-красного цвета.
Говорят, всему причиной
Как рассказали сегодня TUT.BY в Белгидромете, действительно во многих городах Беларуси наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха. Но основная причина в том, что уже длительное время не было дождя. Хотя не исключено, что пыль из Африки может влиять на состояние воздуха и у нас, отметили специалисты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необыкновенно красивый закат могли наблюдать минчане в среду, 24 апреля. Садящееся солнце было кроваво-красного цвета.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)