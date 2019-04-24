ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уступает только американскому Zumwalt. Китай показал свой крупнейший эсминец

25.04.2019 10:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Во время военно-морского парада, посвященного 70-летию ВМС Народно-освободительной армии Китая, был показан новейший стелс-эсминец 55 Nanchang (DDG-101), сообщает The Diplomat. Этот корабль по своим размерам и водоизмещению уступает только американскому Zumwalt.

Длина китайского корабля — 180 метров, ширина — 22 метра. Водоизмещение оценивается в 13 000 тонн. Для сравнения: водоизмещение Zumwalt около 15 тысяч тонн.

Поэтому министерство обороны США классифицирует его как крейсер. Основное наступательное и ударное ракетное вооружение китайского эсминца находится в 112 установках вертикального пуска. В них могут размещаться зенитные ракеты, противокорабельные, а также ракеты для поражения наземных целей.

Модули УВП распределены в двух местах — 64 в передней части корпуса и 48 — в кормовой прямо перед вертолетным ангаром корабля, эсминец может нести два противолодочных боевых вертолета Z-18.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время военно-морского парада, посвященного 70-летию ВМС Народно-освободительной армии Китая, был показан новейший стелс-эсминец 55 Nanchang (DDG-101), сообщает The Diplomat....
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Багровый закат над Минском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика