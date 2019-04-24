Уступает только американскому Zumwalt. Китай показал свой крупнейший эсминец

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Во время военно-морского парада, посвященного 70-летию ВМС Народно-освободительной армии Китая, был показан новейший стелс-эсминец 55 Nanchang (DDG-101), сообщает The Diplomat. Этот корабль по своим размерам и водоизмещению уступает только американскому Zumwalt.

Длина китайского корабля — 180 метров, ширина — 22 метра. Водоизмещение оценивается в 13 000 тонн. Для сравнения: водоизмещение Zumwalt около 15 тысяч тонн.

Поэтому министерство обороны США классифицирует его как крейсер. Основное наступательное и ударное ракетное вооружение китайского эсминца находится в 112 установках вертикального пуска. В них могут размещаться зенитные ракеты, противокорабельные, а также ракеты для поражения наземных целей.

Модули УВП распределены в двух местах — 64 в передней части корпуса и 48 — в кормовой прямо перед вертолетным ангаром корабля, эсминец может нести два противолодочных боевых вертолета Z-18.