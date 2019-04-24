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Суворовцы показали Путину российских отжимающихся роботов. Возможно, их сделали в Корее

25.04.2019 12:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Во время рабочей поездки в Санкт-Петербург воспитанники местного Суворовского училища продемонстрировали Владимиру Путину «свои разработки в области робототехники», пишет ТАСС. Meduza со ссылкой на издание Znak.com сообщает, что эти роботы могли быть произведены в Южной Корее.

ТАСС пишет, что во время визита Владимира Путина в Суворовское училище «один из курсантов познакомил главу государства с разработками училища в сфере искусственного интеллекта, собранные роботы небольшого размера оказались наделены технологией распознавания голоса. Курсант скомандовал роботам принять упор лежа, отжаться три раза и постоять на голове. Роботы выполнили его команды».

В РИА «Новости» также отметили, что президента ознакомили «с разработками училища в сфере искусственного интеллекта».

Но возможно, эти роботы собраны из наборов, которые производит южнокорейская компания Robotis. Ее конструкторы предназначены для образовательных целей. Набор для сборки робота, похожего на устройство, которое показали Путину, на сайте производителя стоит 1199 долларов.

На YouTube можно найти видео 2013 года, где разработка Robotis выполняет такие же команды, какие демонстрировались в петербургском суворовском училище. В училище ситуацию пока не прокомментировали.

 
 
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Во время рабочей поездки в Санкт-Петербург воспитанники местного Суворовского училища продемонстрировали Владимиру Путину «свои разработки в области...
 
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