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Суворовцы показали Путину российских отжимающихся роботов. Возможно, их сделали в Корее
25.04.2019 12:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Во время рабочей поездки в Санкт-Петербург воспитанники местного Суворовского училища продемонстрировали Владимиру Путину «свои разработки в области робототехники»,
ТАСС пишет, что во время визита Владимира Путина в Суворовское училище «один из курсантов познакомил главу государства с разработками училища в сфере искусственного интеллекта, собранные роботы небольшого размера оказались наделены технологией распознавания голоса. Курсант скомандовал роботам принять упор лежа, отжаться три раза и постоять на голове. Роботы выполнили его команды».
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Но возможно, эти роботы собраны из наборов, которые производит южнокорейская компания Robotis. Ее конструкторы предназначены для образовательных целей. Набор для сборки робота, похожего на устройство, которое показали Путину, на сайте производителя
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Во время рабочей поездки в Санкт-Петербург воспитанники местного Суворовского училища продемонстрировали Владимиру Путину «свои разработки в области...
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