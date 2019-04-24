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Аккаунт «ВКонтакте» Александра Солодухи может быть взломан
25.04.2019 13:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Некоторым пользователям, находящимся в списке друзей артиста в соцсети, начали приходить сообщения с предложениями приобрести со скидкой до 40% мужскую и женскую одежду нового сезона.
Официальных комментариев по поводу случившегося от самого певца или представителей его команды пока не поступало. Напомним: официальный аккаунт «ВКонтакте» Александр Солодуха завел в 2015 году, у артиста также есть профили в Instagram и Facebook.
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Официальный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» певца Александра Солодухи может быть взломан.
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