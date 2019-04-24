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Китай планирует построить базу на Луне

25.04.2019 14:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Как сообщает информагентство Xinhua, Китайское национальное космическое управление (CNSA) намеревается создать исследовательскую станцию в области южного полюса Луны. Каких-либо подробностей о будущей станции не указывается, однако ожидается, что она будет построена примерно через 10 лет. Об этом пишет «Популярная механика».

Китай планирует построить базу на Луне
Фото: pixabay.com

Китай не так давно уже совершил важный прорыв в исследовании Луны: он впервые осуществил мягкую посадку аппарата на поверхности обратной стороны спутника. Станция «Чанъэ-4» приземлилась на Луну 3 января текущего года, позже она высадила на поверхность лунный ровер «Юйту-2».

Всего станция и ровер пережили уже четыре лунных дня и сейчас находятся в спящем режиме, пережидая четвертую лунную ночь, которая должна завершиться 28 апреля.

Известно также, что Китай планирует создать на орбите крупную постоянную станцию в ближайшие годы, не связанную с МКС. Планируется, что первые части этой будущей станции будут запущены Китаем в первой половине 2020 года.

 
 
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Как сообщает информагентство Xinhua, Китайское национальное космическое управление (CNSA) намеревается создать исследовательскую станцию в области южного полюса...
 
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