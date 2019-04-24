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Первая индийская атомная подлодка могла затонуть из-за Windows XP

25.04.2019 16:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Две ошибки — человеческая и системная — привели к аварии на первой индийской атомной подлодке INS Arihant, пишет портал Defence24. Неполное закрытие кормового люка одним из членов экипажа привело к затоплению реакторного отсека.

Первая индийская атомная подлодка могла затонуть из-за Windows XP
Фото: NDTV

Хотя лодку отремонтировали, небольшие технические проблемы все еще преследуют субмарину. Авария произошла еще в 2017 году, но индийские военные предпочли скрыть подробности.

Системы безопасности, чье программное обеспечение, вероятно, работало на старой операционной системе Windows XP, не заметили незадраенного люка. Экипаж узнал об этом только при погружении, когда на борт начала поступать вода.

Хотя забортная вода была быстро удалена, лодка надолго вышла из строя: необходимо было просушить и очистить внутреннее пространство, заменить электронику и проводку. Также было нужно менять все трубопроводы — обработанные соленой водой, они не могли выдерживать прежние нагрузки, необходимые для уверенной работы всех систем реактора мощностью 83МВт.

 
 
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Две ошибки — человеческая и системная — привели к аварии на первой индийской атомной подлодке INS Arihant, пишет портал Defence24. Неполное закрытие кормового люка одним...
 
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