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Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси

25.04.2019 17:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Царские генералы, австрийцы и немцы, польские уланы, советские танкисты и ядерные ракеты — такое пестрое полотно исторических событий, связанных с одним военным городком, вряд ли встретишь где-то еще. Деревня Слобудка под Пружанами только последние 10 лет имеет гражданский статус, а до этого 115 лет здесь жили исключительно люди в форме. Вся инфраструктура строилась под них — дома, казармы, манеж, церковь и даже казино. Многое уже утрачено, но то, что осталось, можно назвать музеем под открытым небом.

«Михайловский штаб»

Слобудку найти просто: пять километров от Пружан в сторону Оранчиц. Первое впечатление создают стандартные панельные дома «Военпроекта» — такие мы уже видели, чем они могут нас удивить? Но вот мы в центре бывшего военного городка и понимаем, что впереди нас ждет очень интересная история. Вот этот бордово-красный дом, например, начинали строить еще в 1894 году.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси

Городок начинали с нуля — до этого времени здесь ничего не было. Строили на века — для казарм, офицерских домов, конюшен, складов использовали красный кирпич. Часть его перевезли из Брест-Литовской крепости, потом наладили производство под Пружанами.

Местный краевед Сергей Рабчук, офицер запаса, об истории городка знает практически все и может о нем рассказывать часами. От него мы узнали, что изначально все здания в городке воздвигались по специальному проекту военного ведомства в стиле русского модерна конца ХІХ века вдоль центральной прямоугольной площади-плаца.

Городок называли сначала «Артиллерийские казармы», а с 1900-го года — «Михайловским штабом» в честь великого князя Михаила Романова — начальника артиллерии российской армии.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси
Этот дом строился в городке одним из первых

— К сожалению, большинство зданий тех лет не сохранилось, — рассказывает Сергей Рабчук. — Они были уничтожены в 1970-х годах во время реконструкции военного городка. Остались единичные примеры с оригинальным архитектурным дизайном: гостиница, двухэтажная артиллерийская казарма, офицерское собрание. Кое-что снесли в 2011 году.

«Это самый крутой дом»

— Нашему дому уже больше 100 лет, но он в отличном состоянии, — говорит Наталья, которая с начала 80-х живет в городке. — В нем очень просторно — 3,6 метра высота потолка, их даже пришлось немного опустить. Стены — по полметра толщиной, из красного кирпича. Говорят, что из такого же строилась Брестская крепость. У меня двухкомнатная квартира на 60 квадратов — очень просторно. У нас теперь газовое поквартирное отопление, все удобства.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси

— Раньше, конечно, дом хуже выглядел. В 80-е стены покрасили в голубой цвет. С тех пор и до недавнего времени он не ремонтировался, стоял обшарпанный. Но после реконструкции в прошлом году он стал самым крутым и красивым домом в городке. Ремонтировать его приезжали из Бреста, так как здание представляет историческую ценность. Вернули родной цвет стен. У нас в городке остались еще старые здания, которые бы выглядели не хуже, но почему-то никто их не реставрирует.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси

Немецкий порядок

Артиллеристы здесь простояли почти 20 лет — до Первой мировой войны. В 1915-м казармы заняли немцы и австрийцы — в спешке отступления они не были уничтожены. Теперь городок стал называться «Пружанский лагерь». Он использовался как учебный центр. Для обучения был построен бункер и минная галерея.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси
Кайзеровские солдаты тренируются в стрельбе. Фото из архива музея-усадьбы

Немцы поддерживали в гарнизоне порядок, ни одна постройка не была разрушена. Зимой 1915−1916 через Пружаны и «Пружанский лагерь» они проложили узкоколейную железную дорогу от Беловежской пущи до станции Линово (Оранчицы).

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси
Тренировочный бункер, оставшийся после немцев

Кошары, уланы, казино

После Мировой войны была еще и советско-польская, после которой на 18 лет городок занял полк польской артиллерии и уланы. Его стали называть «Пружанский гарнизон», «Казармы имени Ромуальда Траугутта». «Артиллерийские казармы» (Koszary artylleryjskie) или «Кошары».

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси
5 ноября 1930 года. В гарнизоне поставили памятник герою восстания 1863 года Ромуальду Траугутту. В советский период его снесли. Фото из архива музея-усадьбы «Пружанскі палацык»

Наследство, которое досталось полякам после войн и разрухи, было удручающим: кроме стен, ничего не было. Даже крыши были разворованы.

К концу 1920-х гг. благодаря усилиям военных и местных жителей вид Кошар изменился.
В уланской части действовали два казино (сборы) — офицерское и подофицерские, у артиллеристов казино было свое. В гарнизоне были военно-торговый кооператив, читальни, солдатские комнаты для отдыха, спортивные площадки, полоса препятствий, теннисный корт, крытый манеж. В Кошарах ходила своя «валюта» — металлические боны, которые принимались в магазинах и казино.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси
Детский сад. А раньше здесь казино было

В этом желтом деревянном здании раньше собирались за игровыми столами азартные польские уланы. Теперь за столами едят манную кашу: вот уже больше 50 лет здесь находится детский сад.

Его заведующая Татьяна Сергеевна рассказала, что он разделен на две группы — вторая часть находится в необычном здании напротив.

— У нас сейчас 37 детей, — говорит заведующая. — А в лучшие годы было четыре группы на 85 детей.

Здание представляет собой не только историческую ценность 1896 года постройки, но и архитектурную редкость: перед нами — единственный в Беларуси памятник каменно-деревянного зодчества ХІХ века в стиле модерн. Центральная часть построена из кирпича, а левое и правое крылья — деревянные, внутри сохранилась оригинальная широкая лестница. Помещения просторные с высокими сводчатыми потолками. Удивительное дело — капитального ремонта с 1948 года не было.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси
Памятник каменно-деревянного зодчества ХІХ века в стиле модерн

В гарнизоне работал медпункт с небольшим стационаром, хлебопекарня, баня с бассейном и прачечная, электростанция и кинотеатр.

Одновременно с гарнизоном развивалась небольшая деревня Слобудка (Кошарка), которая примыкала к нему с северной стороны — на карте 1930 года указано 20 дворов.
В середине 1930-х гг. в гарнизоне были построены два новых жилых дома для семей военных. Тогда же в городке появился центральный водопровод: из скважины насосом с конским приводом воду перегоняли в резервуар на чердаке казармы. Самотеком вода поступала в здания роты связи и пулеметного эскадрона, баню, прачечную, конюшни и в новые дома.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси

Старые казармы представляли собой одноэтажные деревянные здания с «удобствами» на улице. За исключением двух новых домов с комфортными условиями, остальные здания комфортом не отличались: водопровода не существовало, вода подавалась из колодцев посредством ручных насосов. Жилые комнаты отапливались кафельными печами.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси
Католический костел до нашего времени не дожил. В советский период это был клуб, а потом его сровняли с землей. Фото из архива музея-усадьбы «Пружанскі палацык»

23 марта 1939 года 25-й уланский и 20-й артиллерийский полки в Кошарах были приведены в боевую готовность и двинулись в западном направлении. Назад они не вернулись — в сентябре началась Вторая мировая война.

19 сентября в Кошарах уже стояли части Красной Армии. Семьи польских военнослужащих смогли оставить гарнизон.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси
Вместе с поляками службу несли белорусы, украинцы, евреи. В уланском полку, по разным сведениям, служили более 120 белорусов. Фото из архива музея-усадьбы «Пружанскі палацык»

В воспоминаниях сельчан, которые записали местные краеведы, Красная Армия оставила след не только деятельностью, но и видом. Удивление вызывал внешний вид воинов: «солдаты были на малых конях, оборванные, в грязной форме», «от красноармейцев плохо пахло, они были в обмотках, худые и голодные», «из оружия были винтовки на веревках». Офицеры, напротив, выделялись хорошей одеждой и дисциплиной.

Слобудчане утверждают: многие военнослужащие приехали с женами и подругами. Среди них были разные люди, в том числе те, что вели себя как «хозяева жизни»: самовольно занимали комнаты, отбирали имущество, разбирали строения для нужд «советской власти», угрожая раскулачиванием и «ссылкой в Сибирь». Правда, скоро самоуправство остановилось.

Но удивлялись не только сельчане. Открытием для красноармейцев, которые пришли «освобождать братьев-белорусов от панов», стало наличие у людей собственного хозяйства, еда на столе, хорошая одежда, пол в домах. Незабываемое впечатление вызывало появление в городке деревенской молодежи в костюмах и на велосипедах.

Советский период

После освобождения от немцев в 1944 году в городке было размещено 10 военных госпиталей — гарнизон превратился в большой медицинский городок. Умерших хоронили на восточной окраине городка в братских могилах сразу по несколько человек, заворачивая в простыни.

Для решения жилищной проблемы в 1956 году на окраине городка построили 15 одноэтажных типовых кирпичных домов. Эта часть гарнизона сначала получила «народное» название «Пербегубовка» — от фамилии подполковника Пербегубова, который возглавлял стройку. Через некоторое ее начали называть «Шанхай».

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси
На въезде в «Шанхай» когда-то стояла скульптурная группа «Два бойца».

Во время нахождения в Слобудке 233-й ракетной бригады городок серьезно реконструировали. Были снесены все деревянные постройки, в том числе жилье и казармы, медпункт и почта. При строительстве хранилища для боевого запаса 801-го реактивного артиллерийского полка была уничтожена большая часть воинских захоронений Первой мировой войны, а надгробные плиты использованы для устройства фундамента.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси
Боевая машина реактивной артиллерии

Появились панельные пятиэтажные дома, штаб бригады, четырехэтажная казарма, столовая, спортзал, гауптвахта, центральная котельная и банно-прачечный комбинат. Дороги в городке заасфальтировали.

По внешнему периметру гарнизон обнесли типовым бетонным ограждением, так называемым третьяковским (от фамилии командующего Третьяка). Таким же забором жилая зона была отделена от расположения частей.

— Городок был закрытым: на его территорию можно было попасть только по пропускам, — рассказывает Наталья. — Но для тех, кто здесь жил и работал, это было нормой. У меня о том времени только положительные воспоминания — это же была юность.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси
Здание бывшей офицерской гостиницы

Городок хорошо обеспечивался: в магазинах «Военторга» было все и семьи военных могли покупать даже дефицитные товары.

Люди постарше вспоминают, что когда-то в городке был женсовет, состоявший из жен офицеров. Кроме решения самых разных бытовых вопросов он распределял дефицитные товары. Например, приходит стенка — собирается комиссия, которая решает, кто ее может купить.

Сейчас в городке всего один продуктовый магазин, а раньше здесь были парикмахерская, ателье, фотоателье, обувной магазин, кафе. В клубе проводили дискотеки и крутили фильмы.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси
Совместное фото с американскими военными. Фото из архива музея-усадьбы «Пружанскі палацык»

В конце 80-х городок инспектировали американцы.

— Жили они в гостинице, питались в кафе, — рассказывает Наталья. — Я в 10-м классе тогда была, любопытно было. Они всем улыбались, поварам мелкие подарки и сувениры дарили. У нас они недолго пробыли — всего неделю.

Здесь служил самый результативный советский танковый ас

Послевоенная история городка Слобудка была не менее насыщенной. С 1950-х по 2012-й здесь находилось множество армейских частей: понтонеры, артиллеристы, самоходчики, танкисты, ракетчики, мотострелки.

До середины 50-х годов в округе орудовало несколько банд из бывших гитлеровских приспешников, уголовников и противников советской власти. Поэтому военнослужащим иногда приходилось участвовать в операциях по их поимке.

Бандиты чувствовали себя в лесах в безопасности и терроризировали местное население. Например, в 1947 году расстреляли машину фельдъегерской почтовой связи.

4−7 января 1949 года около 20 специально отобранных военнослужащих 148-го стрелкового полка вместе с сотрудниками НКВД участвовали в поимке одной из банд, укрывавшейся на острове в болоте. Бой был коротким: бандиты, привыкшие нападать на безоружных гражданских, не смогли оказать сопротивления военным и сбежали в лес. Чтобы их поймать потребовалось несколько суток. Этот эпизод описывается в историческом исследовании краеведов Владимира Дадиомова и Сергея Рабчука.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси
Фото из архива музея-усадьбы «Пружанскі палацык»

На вооружении механизированных подразделений состояли САУ СУ-100 и танки Т-34−85, ИС-3. Интересный факт: с 16 мая 1957 года на должность заместителя командира танкового батальона 148-го гвардейского мотострелкового полка 50-й гвардейской мотострелковой дивизии был назначен советский танкист-ас подполковник Зиновий Колобанов, где он служил до увольнения в запас 5 июля 1958 года.

Командуя тяжелым танком КВ-1, в одном бою в районе стратегического транспортного узла Войсковицы-Красногвардейск (ныне Гатчина) Зиновий уничтожил 22 танка противника, сорвав наступление немцев.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси
Этот ИС-3 из Слобудки переехал на «Линию Сталина». Фото из архива музея-усадьбы «Пружанскі палацык»

Довелось местным военным в сентябре 1954 г. принять участие в печально известных учениях на Тоцком полигоне под Оренбургом, где проводились испытания ядерного оружия. Туда были отправлены подразделения 50-й дивизии, в том числе и 69-й танковый полк.

В 1956 году гарнизон городка был поднят по военной тревоге: солдат и технику отправили в сторону Бреста. Подразделения 50-й дивизии должны были участвовать в подавлении «будапештской осени», но не успели — восстание быстро подавили.

Ракетная эпоха

Ракетная история городка начинается летом 1966 года, когда из Германии в Слобудку была переведена 233-я ракетная бригада, состоящая из трех ракетных дивизионов, вооруженных ракетами Р-11 с дальностью полета 270 км.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси
СПУ 2У218 с ракетой Р-11М / 8К11 на параде на Красной площади в Москве, 1 мая 1961 года. Фото: rusmed-forever.ru

При создании Р-11 использовались элементы конструкции германских ракет V-2 и Wasserfal. Существовал специальный вариант Р-11М, предназначавшийся для Сухопутных войск. Он оснащался ядерным зарядом мощностью 10 кт.

Комплекс Р-11М базировался на специальном шасси, созданном на базе самоходной установки ИСУ-152К. Ракета работала на жидкостном топливе, точность была невысокой: около трех километров.

В 1968 году военные 233-й бригады получили боле совершенный комплекс 9К72 Эльбрус с ракетой Р-17 (8К14). Дальность полета была по-прежнему небольшой — 300 км. Это был простой, надежный комплекс, но оперативностью развертывания он похвастаться не мог. Подготовка к пуску занимала около двух часов, если в нормативы укладываться. А вместе с установкой на позицию выдвигался целый караван автомобилей технической поддержки.

Впрочем, все операции были отточены ракетчиками до автоматизма: бригада принимала участие в общевойсковых учениях «Днепр-75», «Неман-79», «Запад-81». Вокруг городка были оборудованы учебные места. Для учений также были определены запасные районы концентрации около деревень Котелки, Козий Брод, Александровка, Поддубно.

Ракетный комплекс 9К714 "Ока" - SS-23 SPIDER. Фото Myroslav Gyurosi.
Ракетный комплекс 9К714 «Ока» — SS-23 SPIDER. Фото Myroslav Gyurosi.

В 1984—1985 гг. 233-я ракетная бригада получила самое совершенное ракетное оружие из существовавших в то время — оперативно-тактические комплексы 9К714 «Ока».

Почему уничтожили «Оку» читайте здесь: Закрытый город: Станьково. Здесь базировалось сверхоружие СССР, которого боялись в США

Все пусковые установки с «Ракетной операционной базы Слобудка» — как отмечалось расположение 233-й ракетной бригады в международно-правовых актах — были отправлены на разделку в Станьково. Весь процесс контролировала американская инспекционная группа.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси
Фото: stankovo.by

Взамен «Оки» 233-я бригада 25 февраля 1989 года получила ОТРК «Точка» и уже в апреле была переведена в гарнизон в Заслоново.

К слову, непродолжительное время в «Кошарке» с середины 1960 года жили ракетчики РВСН — военнослужащие 403-го полка и 1506 РТБ. Первые были немногословны, а вторые и вовсе ничего не говорили о своей службе — персонал РТБ обслуживал ядерные боезаряды, секретность была на самом высоком уровне. Сами же ракеты находились на тайной базе. В 1966 году ракетчики уехали из Слобудки в Ружаны, где для них был построен отдельный городок.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси
Последняя ракета Р-12, которая стоит в парке в Пружанах

Жизнь ушла вместе с «Ураганом»

Последним крупным воинским подразделением в Слобудке был 1199-й смешанный артполк белорусской армии. На вооружении этого воинского подразделения стояли реактивные системы залпового огня «Ураган».

Работы над созданием этой системы начались еще в 1960 году. Одним из главных требований была высокая мобильность РСЗО — боевая машина должна была передвигаться со скоростью не менее 70 км/ч, быстро переходить в боевое положение и обратно, а также наносить сокрушительный урон противнику.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси
РСЗО «Ураган», снимок носит иллюстративный характер. Фото: wikipedia/Andrew

Специально для РСЗО было сконструировано на базе военного грузовика Зил-135ЛМ шасси 9П140. Оно было полноприводным и обеспечивало высокую проходимость по разным типам грунта. За динамику отвечали сразу два двигателя V8 Зил-375, суммарной мощностью 360 л. с.

«Ураган» способен за раз выпустить 16 реактивных снарядов калибра 220 мм, каждый из которых весил 256−280 кг в зависимости от назначения. Система запуска обеспечивает возможность залповой стрельбы с постоянным темпом (все 16 ракет запускаются с темпом 0.5с), а также т.н. «рваного» темпа стрельбы (первые восемь ракет с темпом 0.5с, остальные восемь ракет с темпом две секунды). Последний помогает значительно снизить амплитуду и частоту колебаний БМ, а следовательно, улучшить кучность стрельбы. Один залп такой установки способен накрыть площадь размером 426 000 квадратных метров. Дальность стрельбы — около 35 км.

В 2007 году полк был передислоцирован в Брест. Уже после ухода саперы в 2011 году 1199-го САП зачем-то взорвали старинную казарму 38-й артиллерийской бригады. Сейчас в городке живут солдаты, которые служат на секретном объекте в лесу, местные говорят, что там находится бункер связи. Дорогу к нему может показать любой мальчишка.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси

Городок на «гражданке»

В Слобудке теперь живет около 1200 человек, большая часть — пенсионеры. Рабочих мест в городке немного, хорошо оплачиваемых практически нет.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси

Но переезжать в райцентр люди не стремятся: здесь есть все для жизни и в шаговой доступности ФАП, почта, ДК, школа, садик, отделение банка. Квартиры на продажу тоже есть — 10 тысяч за трехкомнатную, 7,5 — за «двушку». После выхода городка на «гражданку» (в 2007 году) население в нем поменялось коренным образом: многие семьи военных переехали в другие города, на их место перебираются многодетные семьи, малообеспеченные, люди рабочих специальностей или вообще безработные.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси

В 2007 году у «военного городка Слобудка» был шанс стать частью Пружан, но жители предпочли перейти под юрисдикцию сельсовета, объединившись в единое целое с деревней Слобудка, которая в течение почти столетия существовала около гарнизона как отдельная административная единица.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси

Как только городок оставила последняя воинская часть, началось мародерство. Одновременно с грабежом Слобудки на останках захоронений Первой мировой войны беспрепятственно стали заниматься вандализмом «черные копатели». Снесли памятник Ленину, исчезли памятник артиллеристам и скульптура «Два бойца». А вот машину БМ сняли с постамента и отправили на «Линию Сталина». Там же оказался и танк ИС-3.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси
Обелиск 1918 года на русско-немецком-австрийском захоронении Первой мировой войны

На торги были выставлены объекты бывшего гарнизона: штабы, казармы, склады, учебные корпусы, гостиница, магазин, кафе и др. Гостиницу для офицеров выкупил неизвестный инвестор. Теперь там работает один строитель, но как здание будет использоваться после ремонта, никто в городке не знает.

В одном из зданий пытался развивать бизнес пружанский предприниматель — планировал наладить производство кухонь. Но дело, видимо, не пошло.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси

Боксы, склады, хранилища постепенно переходят в частные руки.

Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси


Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси


Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси


Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси


Прошел через несколько войн: как живет самый старый военный городок Беларуси

Здания, которые не нашли нового хозяина, начали уничтожаться. Так, в 2010 г. был утерян уникальный памятник ХІХ ст., так называемый дом офицерского состава № 2 («Березка»). Осенью 2011 г. взорвали стародавнюю казарму. Ее подрывали в течение двух месяцев, но строение, построенное более 100 лет назад, продолжало стоять, несмотря на его якобы «аварийность и ветхость». Затем почти год из казармы вывозили кирпич.

В Слобудке остались оригинальные и почти единичные на просторах СНГ памятники военной архитектуры ХІХ-ХХ вв., польских и советских времен. И пока они еще не в аварийном состоянии, есть шанс их сохранить. А узнать подробнее об истории городка можно в музее-усадьбе «Пружанскі палацык», спросить Сергея Зотовича Рабчука.

Если вы жили в таком закрытом городке и готовы нам рассказать о своей службе, напишите на почту: stroika@tutby.com.

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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Царские генералы, австрийцы и немцы, польские уланы, советские танкисты и ядерные ракеты — такое пестрое полотно исторических событий, связанных с одним военным...
 
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