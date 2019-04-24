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Калашников, только лучше. Финны показали новую штурмовую винтовку RK.62M

25.04.2019 17:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Новая штурмовая винтовка RK.62M поступила на вооружение финской армии. Видео об этом опубликовано в Twitter Вооруженных сил обороны Финляндии. RK.62M отличается наличием телескопического приклада, новым оптическим прицелом, другой конструкцией пламегасителя и другими улучшениями.

Военные отмечают возросшую эргономику винтовки, наличие навесного оборудования, возможность быстро открывать прицельный огонь.

RK.62 — это финская штурмовая винтовка, созданная на базе автомата Калашникова. Это оружие высокого качества, адаптированное к суровым условиям Северной Европы. RK.62 уже более 50 лет состоит на вооружении Сил обороны Финляндии.

 
 
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Новая штурмовая винтовка RK.62M поступила на вооружение финской армии. Видео об этом опубликовано в Twitter Вооруженных сил обороны Финляндии. RK.62M отличается наличием...
 
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