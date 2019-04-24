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Калашников, только лучше. Финны показали новую штурмовую винтовку RK.62M
25.04.2019 17:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Новая штурмовая винтовка RK.62M поступила на вооружение финской армии. Видео об этом опубликовано в
Военные отмечают возросшую эргономику винтовки, наличие навесного оборудования, возможность быстро открывать прицельный огонь.
RK.62 — это финская штурмовая винтовка, созданная на базе автомата Калашникова. Это оружие высокого качества, адаптированное к суровым условиям Северной Европы. RK.62 уже более 50 лет состоит на вооружении Сил обороны Финляндии.
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Новая штурмовая винтовка RK.62M поступила на вооружение финской армии. Видео об этом опубликовано в Twitter Вооруженных сил обороны Финляндии. RK.62M отличается наличием...
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