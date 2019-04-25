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Российский самолет пролетел над двумя ядерными лабораториями США

26.04.2019 10:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Специальный российский самолет Ту-214ОН 25 апреля совершил свой первый полет над ядерными объектами США в соответствии с Договором об открытом небе, сообщает портал The Drive.

Российский самолет пролетел над двумя ядерными лабораториями США
Фото: wikipedia/Oleg Belyakov

Маршрут самолета пролегал над территорией Западного Техаса, через штаты Нью-Мексико и Колорадо, включая облет военной базы Форт-Блисс, ракетного полигона «Белые пески», Сандийскиих национальных лабораторий и Лос-Аламосской национальной лаборатории, занимающихся ядерными исследованиями, а также склада химического оружия в Пуэбло.

Склад знаменит тем, что в его подземных хранилищах хранится 2600 тонн иприта. Ту-214ОН с регистрационным номером RF-64525 взлетел с базы Национальной гвардии Rosecrans (Роскранес), штат Миссури, примерно в 13:50 по местному времени 25 апреля 2019 года. Кроме лабораторий и полигонов российские наблюдатели пролетели над военной базой Форт-Райли, базой ВВС МакКоннелл и другими объектами.

 
 
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Специальный российский самолет Ту-214ОН 25 апреля совершил свой первый полет над ядерными объектами США в соответствии с Договором об открытом небе, сообщает...
 
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