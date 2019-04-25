ЦРУ опубликовало первый пост в Instagram. Он полон загадок

Источник материала: IT.Tut.by

25 апреля Центральное разведывательное управление США опубликовало первую фотографию в Instagram, сообщает Business Insider. На ней изображены письменный стол, на котором лежат блокноты, фотографии и пакет с надписью «Особо секретный материал», рядом офисное кресло с париком на подлокотнике.

Также можно рассмотреть настольные часы, значок сотрудника, карты России и Китая. Несколько предметов, за исключением обоев в стиле 1970-х годов, выглядят так, как будто они принадлежат типичному рабочему пространству аналитика ЦРУ.

По данным CBS News, многие вещи принадлежат нынешним сотрудникам ЦРУ. Внимательный человек может разглядеть следующие вещи: удостоверение с фотографией директора ЦРУ Джины Хаспел.

Настольные часы, которые показывают время 8.46, когда самолет American Airlines Flight 11 врезался в Северную башню Всемирного торгового центра во время терактов 11 сентября 2001 года.

Коробка с запонками. Это важная деталь гардероба оперативника — по ним сотрудники ЦРУ узнавали друг друга. Фотографию Тони Мендеса, участвовавшего в спасении в 1979 году шести американских заложников в Иране.