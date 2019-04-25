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Спустя 40 лет раскрыта тайна возникновения огромной полыньи среди льдов в Антарктиде

26.04.2019 12:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби раскрыли тайну возникновения огромной полыньи среди льдов в Антарктиде. Это удалось сделать спустя сорок лет после первого обнаружения подобного явления. Результаты исследования опубликованы в Journal of Geophysical Research: Atmospheres, пишет «Индикатор».

Спустя 40 лет раскрыта тайна возникновения огромной полыньи среди льдов в Антарктиде
Фото: SCAR ATLAS

Полынья Мод-Райз была замечена в середине сентября 2017 года в центре ледяного покрова в море Лазарева в Антарктиде. Это заставило исследователей задаться вопросом, как такое явление могло произойти в самые холодные зимние месяцы в Антарктиде, когда лед был самым толстым.

Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.

На момент открытия полынья Мод-Райз была приблизительно 9500 квадратных километров и выросла более чем на 740 процентов — до 800 000 квадратных километров — в течение месяца. В конце концов полынья слилась с открытым океаном, как только лед начал отступать в начале антарктических летних месяцев. Первый раз такое явление заметили только в 1970-х годах, когда спутниковые наблюдения стали использоваться более широко, чем раньше. С тех пор ученые не могли найти достойного объяснения этим событиям.

«После открытия полынья работает как окно между океаном и атмосферой, передавая огромное количество энергии между ними в течение зимы, — сказала Диана Фрэнсис, один из авторов исследования. — Из-за своих больших размеров Срединно-морские полыньи способны влиять на климат в региональном и глобальном масштабе, изменяя океаническую циркуляцию. Для нас важно определить триггеры их возникновения, чтобы строить более точные математические модели и понимать их влияние на климат».

 
 
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Ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби раскрыли тайну возникновения огромной полыньи среди льдов в Антарктиде. Это удалось сделать спустя сорок лет после...
 
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