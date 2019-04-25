Зафиксировано редчайшее физическое явление во Вселенной

Источник материала: IT.Tut.by

С помощью детектора темной материи XENON1T, который находится в Италии, ученым удалось зафиксировать одно из самых редких физических явлений — особый тип радиоактивного распада в ксеноне-124. Об этом сообщает Science Alert.



Фото: XENON1T Collaboration

Распад этого изотопа очень медленный. Издание пишет, что период его полураспада достигает 1,8 умноженное на 10 в 22-й степени лет — это в триллион раз больше возраста Вселенной.

Исследователи наблюдали тип полураспада, называемый двойным электронным захватом. Два протона в атоме ксенона одновременно поглощали два электрона из электронной оболочки, в результате чего образовались два нейтрона, уточняет Lenta.ru.

Это явление удалось наблюдать благодаря «невероятно точной калибровке» XENON1T — прибора, предназначенного для обнаружения взаимодействия гипотетических частиц темной материи с атомами изотопа ксенона массой около 1300 килограмм.