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«На Манхэттене раскупают, у нас - есть в школе». Учитель обществоведения пояснил, зачем его учить

27.04.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В рубрике «Зачем это мне» мы без всякого занудства передаем слова преподавателей насчет того, почему их предмет полезный в реальной жизни (а не на экзамене). Мы уже расправились с химией, физикой и биологией. Кажется, пришло время социо-гуманитарной дисциплины. Говорим об обществоведении! Как всегда, заметим: если вам уже поздновато это читать, но у вас есть свои дети — сбросьте им ссылку на текст.

«На Манхэттене раскупают, у нас - есть в школе». Учитель обществоведения пояснил, зачем его учить
Фото из личного архива учителя

«Обществоведение позволяет осмысленно жить в социуме»

Обществоведение в расписаниях белорусских школьников появляется всего на три года — с 9 по 11 класс. В этом особенность курса: если по некоторым предметам идет повторение и усложнение основы, заложенной в базовой школе, то в курсе обществоведения много информации, которая в 10 и 11 классах появляется впервые.

— Думаю, не случайно обществоведение школьники начинают изучать только в 9 классе, ведь этот предмет требует определенной интеллектуальной зрелости для его восприятия и освоения, — говорит преподаватель. — Кстати, большинство социальных наук возникает относительно поздно — во второй половине XIX века: научному сообществу потребовалось время, чтобы интеллектуально «дорасти» до осмысления социума. Хотя можно было бы начать изучение обществоведения и в классе 7−8, ведь проблемы, рассматриваемые в рамках курса, начинают волновать подростков гораздо раньше.

Виталий подсказывает: скоро должны выйти новые учебники, и в них планируют переструктурировать материал.

— Например, сейчас Конституцию проходят в 11 классе, а по новой программе основы правовых знаний будут закладываться уже в 9 классе. Идея в том, чтобы сразу дать общее представление о ключевых аспектах существования человека в социальном мире: о его восприятии себя, взаимоотношениях с другими людьми, своей роли как гражданина и субъекта культуры. А в 10 и 11 классах эти представления будут конкретизированы, расширены и углублены.

«На Манхэттене раскупают, у нас - есть в школе». Учитель обществоведения пояснил, зачем его учить
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Особенность обществоведения и в том, что эта учебная дисциплина включает в себя фрагменты знаний большого количества социальных наук. При строгом подсчете можно обнаружить не менее 20 «наук-источников»! По словам преподавателя, это сильная сторона предмета.

— С одной стороны, эти сведения позволяют задать своего рода систему координат, позволяющих ориентироваться в социальном мире. С другой — предоставляют простор для будущего профессионального выбора. Хотя продуктивным видится и выделение важнейших социальных наук в самостоятельные учебные предметы: экономика, политология, право, психология или социология, философия. Особенно важно это для профильного обучения.

Учитель объясняет: в физическую, биологическую или химическую реальность человек погружен, будучи природным существом. Но человек становится человеком в полном смысле слова исключительно в социальной среде.

— Каким образом это происходит? Что собой представляет это особая среда обитания человека? Какие правила и законы в ней действуют? Какие компетенции необходимы человеку в социальной среде? На эти и другие, более конкретные, вопрос отвечает обществоведение. Предмет нужен, чтобы показать школьнику, что представляет собой его внутренний мир и мир общественных отношений, как в нем ориентироваться и быть успешным. На самом первом занятии в 9-ом классе мы учим, что человек — это не только биологический организм, но еще и социально активный субъект. Вот почему я повторяю на занятиях: надо постоянно доказывать свою социально-культурную сущность, ежедневно.

1. Разбираемся в себе
 
 
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В рубрике «Зачем это мне» мы без всякого занудства передаем слова преподавателей насчет того, почему их предмет полезный в реальной жизни (а не на экзамене)....
 

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