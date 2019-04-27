Как в 90-е, только лучше: обзор Mortal Kombat 11

Источник материала: IT.Tut.by

Mortal Kombat — игра, которая не нуждается в лишних представлениях. Это самый популярный файтинг в СНГ с богатой историей. С каждой частью он становится только краше, глубже и разнообразнее. А в Mortal Kombat 11 помимо прочего появилась веская причина регулярно возвращаться в игру.

Наша оценка: 9 из 10.





Сюжет Mortal Kombat 11 начинается с того, что Кроника, новый персонаж в серии, решает перезапустить историю и создать Новую эру. В ходе временных метаморфоз герои из прошлого попадают в современный мир. Джонни Кейдж, Саб-Зиро, Соня Блэйд и другие персонажи сталкиваются с молодыми версиями себя. Чтобы сохранить мир прежним, они объединяют усилия в борьбе против Кроники и ее приспешников.

Временная аномалия позволила развести одних и тех же героев по разные стороны баррикад. Когда молодой Кун Лао на стороне добра сражается с «плохой» версией себя из современности, это как минимум забавно. Другое дело, что сюжет сшит белыми нитками, на многие вопросы игра даже не старается отвечать. Хотя когда это Mortal Kombat был про логику? Лучше поглядите как тут на арене Шао Кан из прошлого колотит молотом Коталь Кана из настоящего!





Постановка боевых сцен и режиссура — не единственное, что приятно впечатляет в новой игре студии NetherRealm. Разработчики заметно изменили боевую систему. Во-первых, по ощущениям сражения стали динамичнее. Во-вторых, знаменитая система X-Ray, при которой игра смаковала моменты перелома костей, как на рентгене, перешла в разряд усиленных обычных ударов. Проводя стандартный апперкот, можно запустить X-Ray-атаку, но она уже не такая опасная (но все еще зрелищная!).

Вместо X-Ray теперь так называемый Fatal Blow. Его можно использовать только один раз за бой, да и то лишь когда здоровья у героя меньше 30%. Поначалу решение кажется странным, но через два-три боя понимаешь смысл изменения.





Fatal Blow не нужно накапливать. Поэтому каждый может им воспользоваться в бою, независимо от мастерства. И переломить ход сражения: тебе кажется, что соперник вот-вот проиграет, но тот использует Fatal Blow и если не убивает твоего героя, то как минимум сносить существенную часть полоски здоровья.

Прохождение сюжетного режима MK 11 не займет больше восьми часов, но после этого игра только начинается. Можно отправиться в мультиплеер или по-старинке драться с друзьями на одном экране («давай ты за Скорпиона, а я за Саб-Зиро», «не бей, дай я попробую» и прочие флешбэки из детства).

А можно пойти в режим башен. Их теперь два вида — классические и временные. Первые, как и прежде, состоят из последовательных битв с определенными героями. От типа башни зависит количество сражений (есть даже вариант с бесконечными врагами). Проходить их интересно хотя бы потому, что в финале открываются альтернативные концовки для каждого персонажа. Временные башни такие же, только противники в них регулярно меняются.





Во всех режимах игрок зарабатывает монеты, фрагменты душ и сердца, которые понадобятся в Крипте на острове Шанг Цунга. Путешествуя по нему, игрок открывает сундуки с сокровищами: новыми обликами героев, бруталити, концепт-артами, редким снаряжением и другими полезными штуками.

Для каждого персонажа в игре можно подбирать уникальные способности и оружие, а также менять внешний вид. В зависимости от сборки один и тот же Скорпион в бою может полагаться больше на удары клинком или на огненные атаки. То же самое касается снаряжения: герой не только выглядит иначе, но вдобавок получает различные бонусы.

При этом кардинально изменить персонажа и заставить, например, Рейдена использовать не молнии, а магию крови, нельзя. Все улучшения происходят с учетом стилей каждого бойца. Меняются тактики, но стратегия (и комбинации кнопок) остается незыблемой.





Вырисовывается понятная цепочка. Побеждаем в мультиплеере или в башнях, зарабатываем награды, открываем сундуки в Крипте, получаем улучшения для героев, подстраиваем их под свой стиль игры, снова побеждаем в мультиплеере или башнях. В MK 11 всегда есть повод играть больше. Хочется открыть все снаряжение любимого персонажа, прокачать его и выйти в бой с идеальной сборкой.

Mortal Kombat 11 — игра на долгие годы. Но если раньше за пределами сюжетного режима и мультиплеера она была игрой для вечеринок, то теперь собрать все сокровища Крипты — отличный мотиватор драться в одиночку. Кто бы мог подумать в конце 90-х, что Mortal Kombat станет немного RPG?