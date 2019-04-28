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В Чили найдены древнейшие в Америке следы человека

29.04.2019 10:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Человеческие следы, возраст которых составляет 15,6 тысяч лет, обнаружены на юге Чили. Об этом сообщил телеканал Teletrece, пишет ТАСС.

В Чили найдены древнейшие в Америке следы человека
Фото: Universidad Austral de Chile

Группа ученых из Южного университета Чили сделала находку еще в 2011 году во время раскопок в одном из районов города Осорно. Спустя несколько лет археологам удалось установить, что найденные следы относятся к позднему Плейстоцену — эпохе четвертичного периода, начавшейся 2,588 миллиона лет назад и закончившейся 11,7 тысяч лет назад.

«Существуют и другие человеческие следы, обнаруженные в Америке, но ни в одном из случаев не удалось установить такой большой возраст», — сказала один из руководителей исследования, археолог Карен Морено. По ее словам, установить возраст находки удалось благодаря органическому растительному материалу, который был извлечен из места раскопок.

Как отметили ученые, в тех же слоях почвы были обнаружены орудия из камня, которые можно считать дополнительным свидетельством того, что в Южной Америке в то время уже жили люди. Ранее чилийским археологам уже удалось найти человеческий след возрастом 14,6 тысяч лет, однако в научном сообществе продолжались споры о времени заселения континента.

На данный момент древнейшие следы наших предков были обнаружены в Танзании. Их возраст оценивается в 3,5 миллиона лет.

 
 
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Человеческие следы, возраст которых составляет 15,6 тысяч лет, обнаружены на юге Чили. Об этом сообщил телеканал Teletrece, пишет ТАСС.
 
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