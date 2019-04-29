Топ-7 трендов в сфере биометрии 2019 года

Источник материала: Flytothesky

Бурное развитие биометрических технологий привело к появлению новых устройств и систем, которые отныне будут влиять на нашу повседневную жизнь. Поэтому необходимо идти в ногу с новыми тенденциями и технологиями.

Возможности биометрии безграничны и сегодня они, в основном, направлены на повышение безопасности и защиты персональных данных. Быстрое развитие технологий и повышенный интерес к ним со стороны потребителей, предприятий и правительственных организаций еще больше ускоряет внедрение биометрии в различные сферы нашей жизни.

Потребность в новых, более эффективных, способах идентификации людей и обеспечении безопасной среды для хранения материальных и нематериальных ценностей, защищенной от взломов и краж, способствует быстрому распространению биометрических технологий, которые сегодня внедряются в системы безопасности различного масштаба.

1. Развитие биометрических технологий обеспечения безопасности

Чтобы повысить эффективность своих систем безопасности, многие компании уже активно используют биометрию. Технологии распознавания лиц и считывания отпечатков пальцев внедряются в смартфоны и другие электронные устройства, для доступа к которым необходимо подтверждение личности пользователя.

2. Инструмент аутентификации

С распространением таких угроз, как хакерские атаки и кража личных данных, правительства активно участвуют в разработке протоколов, основанных на инновационных биометрических технологиях.

3. Биометрический контроль доступа

Биометрические характеристики человека, которые используются в качестве замены паролей и ключей, являются уникальными - следовательно, более надежными. Новые биометрические системы контроля доступа превосходят традиционные системы безопасности, в которых используются пароли или карты. Они более эффективны и просты во внедрении и эксплуатации. Подробнее смотреть тут.

4. Распознавание лица и голоса

Технологии распознавания лиц у всех на слуху. Некоторые считают их средством, которое правительства используют для того, чтобы осуществлять контроль над своими гражданами, пренебрегая их правом на неприкосновенность частной жизни. Многие рассматривают их в качестве средства обеспечения безопасности и выявления угроз максимально удобным способом. Сегодня крупнейшие компании мира работают над созданием усовершенствованных биометрических систем с искусственным интеллектом. Новые системы распознавания лиц будут более точными и быстрыми.

5. Мобильные технологии

Применение биометрической технологии в мобильных устройствах обеспечит более высокий уровень безопасности и точности идентификации пользователя. Разработчики изучают возможности использования портативных биометрических датчиков или встроенных устройств, активируемых через Wi-Fi-соединение или USB-кабель.

6. Облачные биометрические решения

Интеграция мобильных технологией с облачными решениями может сделать обработку данных еще более быстрой и эффективной.

7. Новые игроки на рынке

Благодаря достижениям в области биометрических технологий, многие компании уже извлекают выгоду из их возможностей. Число компаний, которые внедряют биометрию в свои системы безопасности и другие решения, постепенно увеличивается. Исследователи прогнозируют, что многие крупные технологические компании будут вкладывать свои ресурсы в развитие этого сектора. Биометрия постепенно становится неотъемлемой частью нашей жизни. Системы видеонаблюдения оснащаются алгоритмами распознавания лиц (более детально), системы контроля доступа используют отпечатки пальцев и рисунок радужной оболочки глаз в качестве удостоверений личности... То, что ранее было фантазией писателей и сценаристов, сегодня материализуется в различных сферах нашей жизни.

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