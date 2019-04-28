Тяжелый американский военный вертолет сорвался с троса при погрузке

Источник материала: IT.Tut.by

Довольно опасный инцидент произошел с американским тяжелым вертолетом SH-53E Sea Stallion при погрузке на корабль, сообщает портал The Aviationist. Вертолет принадлежит Корпусу морской пехоты США.

В ролике видно, как две специальные машины пытаются закатить тяжелый 10-тонный вертолет на борт корабля. В какой-то момент буксировочный крюк соскальзывает, и вертолет катится назад по рампе. В аварии, кроме SH-53E, никто не пострадал. Вертолет получил незначительные повреждения и теперь должен пройти проверку. Место проведения съемки неизвестно.

SH-53E создан специально для морской пехоты США. В грузовой кабине вертолета могут быть размещены до 55 десантников или до 13 тонн грузов. Фюзеляж рассчитан на восприятие перегрузок до 20 g по вертикали и до 10 g — боковых.