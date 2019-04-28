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velcom | A1 запустил связь в тоннелях Московской линии метро

29.04.2019 12:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

velcom | A1 начал поэтапное включение мобильной связи в тоннелях Московской линии метро: на выходных в тестовом режиме связь заработала на участке между станциями «Петровщина» и «Грушевка», в течение нескольких недель связь появится в тоннелях еще двух станций.

velcom | A1 запустил связь в тоннелях Московской линии метро
Фото: Антон Мерзляков, TUT.BY

В тестовом режиме стала доступна связь в тоннелях между станциями «Петровщина», «Михалово» и «Грушевка». В ближайшие дни включение связи будет обеспечено еще на одном перегоне — до станции метро «Институт Культуры». В течение нескольких недель связь появится на участке, объединяющем пять станций — от «Петровщины» до «Октябрьской».

«Абоненты velcom | A1 смогут общаться по телефону, и пользоваться интернетом на высоких скоростях в тоннелях. Качество связи при этом будет такое же, как на платформе или на улице. Это стало возможно благодаря прокладыванию излучающего кабеля (фидера), который подключен к базовым станциям», — отмечают в компании.

Представители оператора заявляют, что проект организации связи в метро готовится ко старту вторых Европейских игр — к началу международного спортивного события проект будет полностью завершен.

 
 
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velcom | A1 начал поэтапное включение мобильной связи в тоннелях Московской линии метро: на выходных в тестовом режиме связь заработала на участке между станциями...
 
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