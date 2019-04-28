ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина вынуждена отказаться от своего самого современного танка

29.04.2019 13:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Поставки танков БМ «Оплот» в украинскую армию приостановлены, а выделенные под это средства направлены на другие нужды армейцев, сообщают «Факты». Закупки могут возобновиться, в случае если Харьковскому конструкторскому бюро по машиностроению имени Морозова удастся отказаться от российских комплектующих.

Украина вынуждена отказаться от своего самого современного танка
Фото: bigfoto.in.ua

Также о трудностях, связанных с танками «Оплот», рассказал в эфире «Армия ФМ» директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, на ХКБМ уже реализуется проект по созданию новой документации под танк «Оплот», где будут полностью исключены российские комплектующие. Когда этот процесс завершится, снова будет поднят вопрос о закупке этих танков для украинской армии, если в них действительно будет необходимость.

По словам эксперта, модернизированный Т-64 (новая версия) не будет уступать «Оплоту» по боевым характеристикам при гораздо меньшей стоимости.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поставки танков БМ «Оплот» в украинскую армию приостановлены, а выделенные под это средства направлены на другие нужды армейцев, сообщают «Факты». Закупки могут...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
velcom | A1 запустил связь в тоннелях Московской линии метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика