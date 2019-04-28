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Украина вынуждена отказаться от своего самого современного танка
29.04.2019 13:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Поставки танков БМ «Оплот» в украинскую армию приостановлены, а выделенные под это средства направлены на другие нужды армейцев,
Также о трудностях, связанных с танками «Оплот», рассказал в эфире «Армия ФМ» директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
По его словам, на ХКБМ уже реализуется проект по созданию новой документации под танк «Оплот», где будут полностью исключены российские комплектующие. Когда этот процесс завершится, снова будет поднят вопрос о закупке этих танков для украинской армии, если в них действительно будет необходимость.
По словам эксперта, модернизированный Т-64 (новая версия) не будет уступать «Оплоту» по боевым характеристикам при гораздо меньшей стоимости.
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Поставки танков БМ «Оплот» в украинскую армию приостановлены, а выделенные под это средства направлены на другие нужды армейцев, сообщают «Факты». Закупки могут...
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