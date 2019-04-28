На полигоне в США засняли танк Т-72М1

Источник материала: IT.Tut.by

Видео с танком Т-72М1, снятое во время учений, опубликовал в Twitter пользователь Red Knight 6, который служит в танковом батальоне, дислоцирующемся в Форт-Беннинг. Ролик снабжен комментарием: «Не в первый раз, когда танки M1 одерживают победу над ним».

Крупным планом автор видео также снял табличку, которая рассказывает историю трофейного танка. Этот Т-72М1 иракской армии был захвачен в сражении в долине реки Евфрат, проходившем во время операции «Буря в пустыне». Вероятно, танк был привезен в США для изучения и последующих тренировок.

Т-72М1 — это модернизированная экспортная модификация танка Т-72А, которая отличается дополнительным 16-мм броневым листом на верхней лобовой детали корпуса и комбинированной броней башни с песчаными стержнями в качестве наполнителя. Настоящие Т-72 этой модификации встречаются на американских полигонах нечасто.