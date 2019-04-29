Ученые объяснили, как могла сформироваться Луна

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Одной наиболее авторитетных на сегодняшний день гипотез формирования естественного спутника нашей планеты является импактная, по которой Луна сформировалась из масс вещества, выброшенного в космос при столкновении Земли с каким-то достаточно крупным телом, почти планетных размеров. У этой гипотезы есть одна сложность. Об этом пишет « Популярная механика » со ссылкой на статью в Nature Geosciences.



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Попытки моделирования столкновения и его последствий до сих пор показывали, что в таком случае Луна должна была в преобладающей степени (порядка 80%) состоять из вещества столкнувшегося с Землей планетоида. Между тем это, очевидно, не так. Анализ образцов, привезенных с Луны американскими астронавтами, по 45 кг на каждый «Аполлон», показывает, что по изотопному составу это вполне земные породы, только что сформировавшиеся в безводной среде.

Разгадать эту загадку попыталась команда японских планетологов. По их версии, в момент столкновения только что сформировавшаяся Земля была покрыта сплошным океаном жидкой магмы. Планете в тот момент было около 50 миллионов лет, что открывает большой простор для творческой фантазии — никто, разумеется, не знает, каковы были условия на ней в тот период.

Второй участник столкновения, напротив, представлял собой твердое, массивное тело.

В этом случае их столкновение должно было привести к тому, что меньший (твердый) планетоид утонул в земных недрах, а выплеснувшаяся на орбиту земная лава образовала спутник, который с тех пор вращается вокруг Земли и хранит на своей поверхности следы былых приключений.

Эта версия перекликается еще с одним обстоятельством. У Земли есть относительно мощное магнитное поле, которого нет у Венеры и Марса. Вполне возможно, что это связано именно с поглощенным ею когда-то «небесным гостем». С другой стороны, разогрев земных недр принято объяснять их гравитационной дифференциацией, в ходе которой тяжелые вещества потихоньку «утонули» в ее недрах. Если земное ядро прибыло на место более-менее сформированным, то эта теория может испытать серьезные затруднения.