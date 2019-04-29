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В России восстановлен уникальный танк «Боевая подруга»

30.04.2019 10:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Благовещенске восстановлен уникальный танк — Т-34−85 «Боевая подруга», сообщает дальневосточное информационное агентство «Порт Амур». Сейчас танк проходит тестовые ходовые испытания.

В России восстановлен уникальный танк «Боевая подруга»
Фото: пресс-службе Восточного военного округа.

История танков с надписью «Боевая подруга» началась с машины, построенной коллективом Свердловского хлебомакаронного комбината. Этот танк сгорел осенью 1943 года во время боев на Курской дуге.

После этого сотрудницы комбината собрали деньги на вторую «Боевую подругу», которая провоевала более успешно — уничтожила 11 вражеских танков, но сама была подбита 30 июля 1944 года.

Третью «Боевую подругу» построили на деньги в будущем Героя Советского Союза Марии Октябрьской, которая лично обратилась к Сталину за разрешением стать первой женщиной механиком-водителем боевой машины. Мария воевала до января 1944 года, пока не получила тяжелое ранение во время боев в Витебской области.

Снаряд перебил гусеницу ее танка, и когда Мария под огнем пыталась устранить неисправность, в нее попал осколок мины. Гвардии сержант скончалась в госпитале в Смоленске. Имя впоследствии унаследовала другая боевая машина, таким образом танк «Боевая подруга» смог дожить до Победы.

Восстановлением танка занимались специалисты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Идея найти и вернуть к жизни одну из «Боевых подруг» у сотрудников и курсантов появилась полтора года назад.

О том, что восстановленный Т-34−85 является легендарным, свидетельствуют формуляр машины, оставшиеся надписи и знаки на башне. На стволе нарисованы пять звезд, что говорит об успешном уничтожении пяти боевых единиц техники противника. Также имеется знак «Гвардия», белая стрела и надпись «Боевая подруга».

 
 
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В Благовещенске восстановлен уникальный танк — Т-34−85 «Боевая подруга», сообщает дальневосточное информационное агентство «Порт Амур». Сейчас танк проходит...
 
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