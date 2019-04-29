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Инвестиции в инновационные проекты обсудят на конференции INVEST WEEKEND в Минске
30.04.2019 13:59 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
25 мая 2019 года в Минске состоится международная инвестиционная
Для подготовки участников конкурса центр «Стартап Технологии» запустил первую в Беларуси бесплатную
В рамках конференции INVEST WEEKEND впервые состоится награждение лучших ИТ-компаний Беларуси, определенных по результатам годового исследования рынка.
Здесь будет организован обмен опытом между инвесторами, признанными экспертами в области ИТ, венчурных инвестиций, построения бизнеса, представителями инкубаторов и акселераторов, основателями лучших стартапов и представителями корпораций. В мероприятии примет участие более 250 человек, в том числе ведущие белорусские сообщества инвесторов и ИТ-предпринимателей, а также известные международные инвесторы.
Для кого?
О чем будут говорить?
Темы мастер-классов и панельных дискуссий:
Отличительной особенностью мероприятия станет углубленное изучение проектов и их разбор. Лучшие стартапы также будут приглашены в финал конкурса «
Подать заявку на участие в конкурсе стартапов INVEST WEEKEND можно,
Чтобы принять участие в качестве зрителя или инвестора, необходимо подать заявку на участие через форму на сайте.
Мероприятие пройдет в отеле «Монастырский» по адресу ул. Кирилла и Мефодия, 6.
По вопросам сотрудничества можно связаться организаторами конференции: registration@startupweekend.by, +375293849350.
Об организаторе
Центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» вот уже 10 лет создает в Беларуси стартап-движение, проводя такие мероприятия как «Стартап года»,
На сегодняшний день центр «Стартап Технологии» объединяет технологические компании, находящиеся в поиске инвестиций, венчурных инвесторов и профессионалов рынка, помогая им совместно создавать технологии будущего и строить на этом бизнес.
Мероприятия центра «Стартап Технологии» уже посетило более 40 тысяч человек. Здесь были представлены многие известные белорусские старатпы. Отзывы участников прошлых мероприятий можно найти на сайте центра.
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25 мая 2019 года в Минске состоится международная инвестиционная конференция INVEST WEEKEND и одноименный конкурс инновационных бизнес-проектов. Участники конкурса...
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