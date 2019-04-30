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Топ-5 смартфонов Xiaomi, которые прямо сейчас можно купить в Беларуси

01.05.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi выпускает множество новых смартфонов с похожими характеристиками и названиями. Предположим, что неподготовленному пользователю разобраться с этим может оказаться не так просто. Ниже — пятерка одних из самых интересных, на наш взгляд, гаджетов производителя, которые прямо сейчас или совсем скоро получится купить в Беларуси.

Redmi 7

Redmi 7 уже официально продается в Беларуси. Это — гаджет начального уровня, который полностью выполнен из пластика, но при этом может одновременно работать с двумя SIM-картами и картой памяти. Есть и сканер отпечатков пальцев, а вот Wi-Fi-сети на частоте в 5 ГГц не поддерживаются.

Топ-5 смартфонов Xiaomi, которые прямо сейчас можно купить в Беларуси

Из других особенностей смартфона — экран на 6,26 дюймов с HD-разрешением. Из-за этого четкости картинки слегка не хватает, хотя критичным этот момент не назовешь.

Зато с производительностью у гаджета все в порядке. Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 632 в популярном синтетическом тесте AnTuTu устройство набирает около ста тысяч очков — достаточный результат для аппарата из этой ценовой категории. От аккумулятора на 4000 мАч гаджет работает около полутора-двух дней.

Основная камера в Redmi 7 — на 12 + 2 Мп. Днем снимки получаются сносного качества, но ночью детализация кадров падает. 

 

Redmi Note 7

В отличие от простого Redmi 7, в модели с приставкой Note в названии задняя панель уже стеклянная. Правда одновременно две SIM-карты и карту памяти установить в телефон не получится, придется выбирать: либо две «симки», либо одна SIM и microSD.

Топ-5 смартфонов Xiaomi, которые прямо сейчас можно купить в Беларуси

Разрешение дисплея на 6,3 дюйма — Full HD+. Ожидаемо, проблем с рыхлостью изображения в гаджете нет. Процессором выступает уже более производительный Snapdragon 660 (140 тысяч баллов в AnTuTu). Этого должно хватить не только на «бытовые» задачи, но и на 3D-игры.

Объем аккумулятора тут такой же, как и в Redmi 7 — 4000 мАч. Время автономной работы сопоставимо — до двух дней без подключения к розетке. Кроме того, поддерживается ускоренная зарядка.

Подробно о камере смартфона в сравнении с Galaxy A50 от Samsung мы рассказывали в отдельном материале. Если вкратце, то 48-мегапиксельный основной модуль по умолчанию снимает в разрешении 12 Мп, таким образом захватывая больше света. Фотографии получаются вполне приемлемого качества как днем, так и вечером.

Полный обзор Redmi Note 7

 

Mi Max 3

Смартфон вышел в продажу еще в прошлом году, но пока не успел обновиться до новой модели. Впрочем, и с нынешней модификацией особых проблем нет, она все еще вполне актуальна.

Топ-5 смартфонов Xiaomi, которые прямо сейчас можно купить в Беларуси
Фото: GSMArena

Правда перед приобретением Mi Max 3 советуем все же покрутить гаджет в руках и точно для себя решить, будет ли вам удобно управлять устройством с экраном на 6,9 дюймов (Full HD+).

Такая диагональ будет удобна для потребления контента (игры, фильмы, соцсети), но в передний карман джинсов такой гаджет уже вряд ли поместится. Еще один плюс Mi Max 3 — батарея на 5500 мАч. За счет нее у смартфона один из самых высоких показателей в тесте автономности ресурса GSMArena.

В остальном перед нами — обычный смартфон Xiaomi с процессором Snapdragon 636 и минимум 4 ГБ оперативной памяти. Основная камера двойная, на 12 Мп и 5 Мп.

 

Pocophone F1

Как и в случае с Mi Max 3, производитель еще не успел в этом году обновить гаджет до следующей модели. Зато девайс заметно подешевел с момента начала продаж, и при этом все еще может похвастаться одним из самых производительных процессоров — Snapdragon 845.

Топ-5 смартфонов Xiaomi, которые прямо сейчас можно купить в Беларуси

За счет последнего результат Pocophone F1 в AnTuTu составляет около 260 тысяч баллов. Этого будет более чем достаточно для любых задач, начиная от мессенджеров и заканчивая запуском «тяжелых» 3D-игр вроде PUBG на высоких настройках графики.

С автономностью особых проблем при тестировании гаджета мы также не заметили — аккумулятор на 4000 мАч позволяет смартфону работать до двух дней без подзарядки. Основная камера — двойная, на 12 Мп и 5 Мп. Не стоит забывать и продвинутой системе распознавания лиц с ИК-излучателем.

Полный обзор Pocophone F1

 

Mi 9

Флагманская модель производителя этого года, которая отличается строенной основной камерой. Кроме обычных фотографий, устройство может делать снимки с увеличением и более широкой перспективой. В рейтинге известного ресурса сравнения фото со смартфонов DxOMark Mi 9 занимает шестое место. Выше — только флагманы Huawei и Samsung.

Топ-5 смартфонов Xiaomi, которые прямо сейчас можно купить в Беларуси

Производительности, ожидаемо, смартфону наверняка хватит на годы вперед. Процессор Snapdragon 855 в паре с 6 ГБ оперативной памяти выдает в AnTuTu около 370 тысяч очков. На сегодня это — один из самых высоких результатов среди всех конкурентов. Правда от одного заряда Mi 9 «живет» только около одного-полутора дней. Объем аккумулятора аппарата составляет 3300 мАч.

Из спорных моментов выделяется сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. Обычные (не дисплейные) датчики срабатывают быстрее. А еще смартфон, в отличие от конкурентов, не защищен от воды и пыли и не оснащается стереодинамиками.

Полный обзор Mi 9

 
 
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Xiaomi выпускает множество новых смартфонов с похожими характеристиками и названиями. Предположим, что неподготовленному пользователю разобраться с этим может...
 
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