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Дмитрий Гурский станет хедлайнером конференции Gomel Invest Weekend
02.05.2019 15:15 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
14 мая 2019 г. состоится инвестиционный форум
Мероприятие соберет на одной площадке более 800 ИТ-предпринимателей, инноваторов, инвесторов, представителей традиционного бизнеса и студентов.
Среди спикеров будут представители международного бизнеса и инвестиционного рынка. Известные ИТ-предприниматели и успешные инвесторы поделятся опытом создания компаний с нуля, привлечения инвестиций и масштабирования стартапов на зарубежные рынки.
Хедлайнером конференции станет Дмитрий Гурский, основатель и генеральный директор самого успешного белорусского стартапа
Дмитрий участвовал в нескольких успешных сделках, включая покупку стартапа MSQRD компанией Facebook и покупку стартапа AIMatter компании Google.
В рамках форума состоится международная битва стартапов и бизнес-проектов Gomel Invest Weekend. По итогам конкурса лучшие стартапы и бизнес-проекты имеют все шансы привлечь инвестиции в свой проект, а также заручиться поддержкой надежных партнеров, в том числе банков и консалтинговых компаний. Победители конкурса будут приглашены для прохождения акселерационной программы в центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» и последующего участия в конференциях в России, Украине, Польше, а также в итоговом мероприятии «Стартап года» в Минске в декабре 2019 года.
Цели мероприятия:
Программа мероприятия включает в себя мастер-классы по построению бизнеса в современных реалиях рынка, запуску новых направлений бизнеса и бизнес-проектов, а также привлечении инвестиций для скорейшего роста бизнеса.
Будет предусмотрен детальный разбор проектов финалистов. Чтобы попасть в финал конкурса и выступить перед инвесторами, необходимо подать заявку на участие
Будет вестись трансляция мероприятия в интернете, в т.ч. в социальных сетях.
Участники форма получат для себя ответы на важные вопросы:
Для участия в конференции INVEST WEEKEND в Минске или Гомеле необходимо пройти
Об организаторе
Центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» вот уже 10 лет создает в Беларуси стартап-движение, проводя такие мероприятия как «
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14 мая 2019 г. состоится инвестиционный форум Gomel Invest Weekend. Организатор мероприятия центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии».
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