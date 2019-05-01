Дмитрий Гурский станет хедлайнером конференции Gomel Invest Weekend

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14 мая 2019 г. состоится инвестиционный форум Gomel Invest Weekend . Организатор мероприятия центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии».

Мероприятие соберет на одной площадке более 800 ИТ-предпринимателей, инноваторов, инвесторов, представителей традиционного бизнеса и студентов.

Среди спикеров будут представители международного бизнеса и инвестиционного рынка. Известные ИТ-предприниматели и успешные инвесторы поделятся опытом создания компаний с нуля, привлечения инвестиций и масштабирования стартапов на зарубежные рынки.

Хедлайнером конференции станет Дмитрий Гурский, основатель и генеральный директор самого успешного белорусского стартапа FLO , партнер фонда Haxus, магистр администрирования, ментор, инвестор, автор книг по программированию и точным наукам, Член Совета по развитию цифровой экономики Беларуси.

Дмитрий участвовал в нескольких успешных сделках, включая покупку стартапа MSQRD компанией Facebook и покупку стартапа AIMatter компании Google.





В рамках форума состоится международная битва стартапов и бизнес-проектов Gomel Invest Weekend. По итогам конкурса лучшие стартапы и бизнес-проекты имеют все шансы привлечь инвестиции в свой проект, а также заручиться поддержкой надежных партнеров, в том числе банков и консалтинговых компаний. Победители конкурса будут приглашены для прохождения акселерационной программы в центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» и последующего участия в конференциях в России, Украине, Польше, а также в итоговом мероприятии «Стартап года» в Минске в декабре 2019 года.

Цели мероприятия:

Поиск новых идей для бизнеса;

Привлечение инвестиций в бизнес-проекты и стартапы;

Улучшение инвестиционной привлекательности Гомеля, Гомельской области и Беларуси в целом в глазах как иностранных инвесторов;

Поиск новых партнеров и клиентов;

Развитие навыков презентации и умения выступать публично перед бизнес-аудиторией, инвесторами;

Налаживание устойчивых деловых связей между регионами страны и с зарубежными партнерами.

Программа мероприятия включает в себя мастер-классы по построению бизнеса в современных реалиях рынка, запуску новых направлений бизнеса и бизнес-проектов, а также привлечении инвестиций для скорейшего роста бизнеса.

Будет предусмотрен детальный разбор проектов финалистов. Чтобы попасть в финал конкурса и выступить перед инвесторами, необходимо подать заявку на участие на сайте мероприятия до 10 мая. Главными требованиями участия в качестве стартапа являются наличие команды, инновационность проекта и наличие MVP.

Будет вестись трансляция мероприятия в интернете, в т.ч. в социальных сетях.

Участники форма получат для себя ответы на важные вопросы:

Какие бизнес-проекты будут успешны в 2019 году?

Как поставить информационные технологии на службу своему бизнесу?

Где брать новые идеи для развития бизнеса?

Как найти инвестиции в проект?

Для участия в конференции INVEST WEEKEND в Минске или Гомеле необходимо пройти регистрацию на сайте : http://startupbelarus.by .

Об организаторе

Центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» вот уже 10 лет создает в Беларуси стартап-движение, проводя такие мероприятия как « Стартап года », Minsk Startup Weekend , Invest Weekend , Minsk FinTech Conference , « Битва стартапов ». В 2019 году центр запустил первую в Беларуси бесплатную акселерационную программу онлайн. Это бесплатное обучение ИТ-предпринимательству и возможность глубокой проработки своего проекта под руководством опытных наставников. Лучшие проекты смогут привлечь инвестиции.