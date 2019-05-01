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В Дубае решились на постройку струнного транспорта SkyWay
02.05.2019 15:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, одобрил возведение в Дубае городской транспортной системы SkyWay. Об этом
Там же пишется, что «проект SkyWay, 15-километровая городская транзитная система, будет перевозить пассажиров между небоскребами в Дубае на 21 станции».
Ресурс Dubai Media Office
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Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, одобрил возведение в Дубае городской транспортной системы SkyWay. Об этом сообщается...
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