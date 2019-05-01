Google будет автоматически удалять историю поиска и просмотров

Источник материала: IT.Tut.by

Компания Google будет автоматически удалять данные пользователей, собранные через поиск, приложения «Google Карты» и принадлежащего ей сервиса YouTube.

Сейчас пользователь поиска, карт Google, или YouTube в любой момент может сам удалить эти данные вручную, однако далеко не все это делают, и персональные данные накапливаются в системе годами.

Теперь Google предложит еще две опции — автоматическое удаление персональных данных каждые три месяца или каждые полтора года в зависимости от выбора пользователя.



Фото: Google

В Google объясняют, что хотят дать пользователям больше возможностей контроля над своими личными данными.

Как заявили в кампании, изменения будут введены в течение нескольких недель.

Google не раз обвиняли в безответственном отношении к персональным данным. В ноябре компанию обвинили в слежке за пользователями.

А в апреле компания многих удивила, признавшись, что некоторые команды, которые люди дают «умным» колонкам и другой домашней электронике от Google, могут прослушивать сотрудники компании.

История просмотров видео в YouTube и записи команд домашней электронике при этом удаляться не будут.