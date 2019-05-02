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МТС предлагает безлимитный интернет на тарифах «Супер 8» и «Супер max»
03.05.2019 14:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
На тарифах «Супер 8» и «Супер max» от МТС можно подключить дополнительные пакеты безлимитного интернета. Об этом
Услугу «Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)» получится подключить на тарифных планах «Супер 8» и «Супер max» за 4,5 рубля в месяц. А на тарифе «Супер max» также доступен «Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек)» за 5,5 рубля.
Новые абоненты оператора при подключении на тарифы «Супер 8» и «Супер max» смогут пользоваться услугами за полцены первые три месяца. Акция действует по 14 августа 2019 года.
Напомним: тарифы линейки включают до 15 ГБ интернета, безлимит на мессенджеры и соцсети. Полная цена тарифных планов составляет 22, 17 и 10 рублей соответственно для «Супер max», «Супер 8» и «Супер».
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На тарифах «Супер 8» и «Супер max» от МТС можно подключить дополнительные пакеты безлимитного интернета. Об этом сообщается на официальном сайте оператора.
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