ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МТС предлагает безлимитный интернет на тарифах «Супер 8» и «Супер max»

03.05.2019 14:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

На тарифах «Супер 8» и «Супер max» от МТС можно подключить дополнительные пакеты безлимитного интернета. Об этом сообщается на официальном сайте оператора.

МТС предлагает безлимитный интернет на тарифах «Супер 8» и «Супер max»

Услугу «Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)» получится подключить на тарифных планах «Супер 8» и «Супер max» за 4,5 рубля в месяц. А на тарифе «Супер max» также доступен «Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек)» за 5,5 рубля.

Новые абоненты оператора при подключении на тарифы «Супер 8» и «Супер max» смогут пользоваться услугами за полцены первые три месяца. Акция действует по 14 августа 2019 года.

Напомним: тарифы линейки включают до 15 ГБ интернета, безлимит на мессенджеры и соцсети. Полная цена тарифных планов составляет 22, 17 и 10 рублей соответственно для «Супер max», «Супер 8» и «Супер».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На тарифах «Супер 8» и «Супер max» от МТС можно подключить дополнительные пакеты безлимитного интернета. Об этом сообщается на официальном сайте оператора.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Google будет автоматически удалять историю поиска и просмотров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика