МТС предлагает безлимитный интернет на тарифах «Супер 8» и «Супер max»

Источник материала: IT.Tut.by

На тарифах «Супер 8» и «Супер max» от МТС можно подключить дополнительные пакеты безлимитного интернета. Об этом сообщается на официальном сайте оператора.





Услугу «Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)» получится подключить на тарифных планах «Супер 8» и «Супер max» за 4,5 рубля в месяц. А на тарифе «Супер max» также доступен «Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек)» за 5,5 рубля.

Новые абоненты оператора при подключении на тарифы «Супер 8» и «Супер max» смогут пользоваться услугами за полцены первые три месяца. Акция действует по 14 августа 2019 года.

Напомним: тарифы линейки включают до 15 ГБ интернета, безлимит на мессенджеры и соцсети. Полная цена тарифных планов составляет 22, 17 и 10 рублей соответственно для «Супер max», «Супер 8» и «Супер».