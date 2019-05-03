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28-летний американец похрустел шеей и перенес инсульт
04.05.2019 13:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
28-летний житель штата Оклахома (США) перенес инсульт после того, как похрустел шеей. Об этом
Джош Хадер (Josh Hader) несколько недель чувствовал дискомфорт в шее. В один момент он решил ее размять и «услышал треск». Левая сторона тела мужчины начала неметь, и Джоша срочно доставили в отделение неотложной помощи.
Врачи определили, что мужчина повредил позвоночную артерию, ведущую к мозгу. Из-за образовавшегося тромба Джош перенес инсульт. Обследовавшие пациента специалисты
Подобные случаи — не редкость. В марте 23-летнюю Натали Куницки (Natalie Kunicki) из Великобритании
Доктор Роберт Глаттер, врач больницы Lenox Hill Hospital в Нью-Йорке, заявил, что «не существует безопасного способа похрустеть шеей». По его словам, из-за риска возможных осложнений этого лучше избегать.
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28-летний житель штата Оклахома (США) перенес инсульт после того, как похрустел шеей. Об этом сообщает Live Science.
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