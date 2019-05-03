28-летний американец похрустел шеей и перенес инсульт

Источник материала: IT.Tut.by

28-летний житель штата Оклахома (США) перенес инсульт после того, как похрустел шеей. Об этом сообщает Live Science.



Скриншот видео с YouTube-канала KOCO 5 News

Джош Хадер (Josh Hader) несколько недель чувствовал дискомфорт в шее. В один момент он решил ее размять и «услышал треск». Левая сторона тела мужчины начала неметь, и Джоша срочно доставили в отделение неотложной помощи.

Врачи определили, что мужчина повредил позвоночную артерию, ведущую к мозгу. Из-за образовавшегося тромба Джош перенес инсульт. Обследовавшие пациента специалисты добавили , что ему повезло. Тромб мог оказаться больше, а инсульт — смертельным. Кроме того, из-за случившегося у Джоша некоторое время были проблемы со зрением, для передвижения ему приходилось использовать ходунки.

Подобные случаи — не редкость. В марте 23-летнюю Натали Куницки (Natalie Kunicki) из Великобритании госпитализировали с похожим диагнозом. Она решила посмотреть фильм, не вылезая из кровати, хрустнула шеей и также перенесла инсульт. Следующие несколько недель пациентка не чувствовала левую часть туловища, но уже к концу месяца чувствительность парализованных конечностей стала возвращаться.

Доктор Роберт Глаттер, врач больницы Lenox Hill Hospital в Нью-Йорке, заявил, что «не существует безопасного способа похрустеть шеей». По его словам, из-за риска возможных осложнений этого лучше избегать.