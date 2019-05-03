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Названа фигура пилотажа, погубившая американский экспериментальный самолет
04.05.2019 13:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Единственный сохранившийся прототип экспериментального тяжелого бомбардировщика — «летающее крыло» Northrop N-9MB — потерял управляемость и разбился после выполнения маневра «бочка»,
По сведениям очевидцев, самолет после выполнения «бочки» несколько раз качнулся в стороны, после чего начал крутое снижение и врезался в землю во дворе исправительной тюрьмы штата Калифорния у города Норко.
От удара Northrop N9M загорелся, его пилот погиб. Напомним, что
Первый полет N-9M-1 состоялся 27 декабря 1942 года. Самолет был построен фирмой Нортроп в качестве масштабного прототипа бомбардировщиков ХВ-35 и YB-35.
Фирма Northrop построила четыре N-9M, обозначив их N-9M-1, -2, A и B. Один из самолетов разбился, два других были отправлены на слом. И только четвертый сохранился до наших дней благодаря энтузиастам. Владелец частного музея Эдд Мэллони и бывшие служащие фирмы Northrop, летчики-испытатели Джон Меерс и Макс Стэнли, в течение 12 лет восстанавливали этот самолет. Первый полет обновленный Northrop N-9MB совершил 11 ноября 1994 года.
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Единственный сохранившийся прототип экспериментального тяжелого бомбардировщика — «летающее крыло» Northrop N-9MB — потерял управляемость и разбился после...
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