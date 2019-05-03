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Американский эксперт рассказал о необычном российском истребителе Су-47

04.05.2019 16:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Разработка истребителя с крылом обратной стреловидности началась еще во времена СССР. Западная пресса наделяла самолет суперспособностями, а разработчик хранил молчание. Американский эксперт Себастьян Роблин рассказал о необычном самолете КБ «Сухого» Су-47 «Беркут», который на Западе получил название Golden Eagle. Материал был опубликован в журнале The National Interest.

Таинственное фото

В 1996 году в мартовском выпуске российского журнала «Вестник Воздушного флота» была опубликована фотография встречи российских представителей Минобороны и руководителей авиационной промышленности. На столе перед ними стояли две модели самолетов, одна — вариант известного тогда многоцелевого истребителя Flanker, другая — вытянутая, черная, с крыльями неправильной формы.

Американский эксперт рассказал о необычном российском истребителе Су-47
Су-47 «Беркут». Фото: wikipedia/Leonid Faerberg

Было ли это спланированной утечкой или случайной — сейчас сложно сказать, но снимок вызвал бурные дискуссии в иностранной прессе. Некоторые авторы считали, что новый российский истребитель превзойдет американский F-22 Raptor.

Истребитель для атомного авианосца

На самом деле это был экспериментальный российский перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут», который впоследствии использовался в качестве летающей лаборатории для отработки перспективных технологий.

Американский эксперт рассказал о необычном российском истребителе Су-47
Рисунок в американском журнале 1984 года предполагаемого вида советского авианосца на стапеле. Фото: wikipedia/dodmedia.osd.mil.

В начале 80-х годов прошлого века Советский Союз показал истребители четвертого поколения Су-27 и МиГ-29, созданные для противостояния американским F-15 и F-16. Конечно, Москве был нужен самолет, способный на равных бороться с американским стелс-истребителем F-22 Raptor. Для этого был создан МиГ 1.44, но из-за спада в экономике России денег на него не нашлось.

Параллельно с этим советский флот искал новый истребитель с хорошими характеристиками, способный взлетать с палубы авианосца, оборудованного паровой катапультой — в 1988 году на стапеле Черноморского судостроительного завода был заложен тяжелый атомный авианосец «Ульяновск».

Ценный трофей из Третьего рейха

КБ «Сухой» взялось за работу, решив использовать в конструкции крыло обратной стреловидности. Оно значительно повышало маневренность самолета, особенно на низких скоростях и больших углах атаки, а также уменьшало дистанцию, необходимую для взлета.

Американский эксперт рассказал о необычном российском истребителе Су-47
Фото: wikipedia/JuergenKlueser

С самолетами такой конструкции советские авиастроители смогли ознакомиться еще в конце Второй мировой войны, когда Красная армия захватила прототипы недостроенного нацистского реактивного бомбардировщика Ju-287.

Несмотря на явные преимущества, данная конфигурация имела существенный недостаток — крыло испытывает значительные нагрузки, которые могут привести к его разрушению.

Управлять самолетом помогала ЭВМ

Американские и российские ученые, стремясь решить эту проблему, прибегли к использованию новейших композитных материалов. Например, корпорация Grumman Aerospace создала самолет-прототип X-29. Всего было построено два тестовых экземпляра, которые до 1991 года совершили около 616 полетов. Проект был признан неудачным.

Американский эксперт рассказал о необычном российском истребителе Су-47
Кабина Су-47. Фото: airwar.ru

Самолет, разработанный в КБ «Сухой», был выполнен по аэродинамической схеме «продольный интегральный триплан» с крылом обратной стреловидности (КОС). При создании самолета была реализована новая технология, позволяющая изготавливать детали обшивки в плоском виде, после чего формообразовывать их в поверхности двойной кривизны и стыковать между собой с высокой точностью.

Су-47 был снабжен двумя турбореактивными двигателями Д-З0Фб, расположенными в хвостовой части фюзеляжа. Впоследствии на самолете планировалось установить двигатели АЛ-41Ф с системой отклонения вектора тяги.

Управлять истребителем человеку в одиночку было не под силу — держать самолет в воздухе помогала интегральная автоматизированная система управления полетом.

Технология стелс?

В иностранных публикациях часто говорилось о малой заметности «Беркута» на радарах и делались предположения о наличии радиопоглощающего покрытия. На эту мысль наводил и внутренний отсек вооружения с четырьмя ракетами ближнего радиуса действия Р-73. Позже, когда самолет перестал быть секретным, в КБ «Сухого» рассказали, что Су-47 не задумывался как самолет-невидимка.

Американский эксперт рассказал о необычном российском истребителе Су-47
Фото: wikipedia/Dmitry Pichugin

К слову, «Беркут» действительно обладал пониженной заметностью на радарах. Этому способствовали и композитные материалы, примененные в его обшивке. Благодаря необычной конструкции, Су-47 отличался маневренностью на малых скоростях и был способен совершать виражи, которые не могли делать другие истребители. «Беркут» не раз выступал на авиашоу, неизменно вызывая зрительский ажиотаж.

Предшественник Су-57

Впрочем, самолет так и не вышел из стадии прототипа: возникающие от перегрузок трещины на крыльях требовали замены всего композитного компонента, а не точечного ремонта. И хотя максимальная скорость Су-47 составляла 2500 км/ч, ее ограничили до 900 км/ч в связи с разрушающими нагрузками на крыло и центроплан.

Американский эксперт рассказал о необычном российском истребителе Су-47
Су-57. Изображение: YouTube

В конце концов «Беркут» так и остался прототипом, выпущенным в единственном экземпляре, который продемонстрировал, что крылья, развернутые вперед, были интересным решением, время которого еще не пришло.

Фактически Су-47 стал пионером новейших технологий, которые в конечном итоге нашли свое применение в истребителе пятого поколения Су-57.

 
 
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Разработка истребителя с крылом обратной стреловидности началась еще во времена СССР. Западная пресса наделяла самолет суперспособностями, а разработчик...
 
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