Вспомнить все: дозвон «в интернет», 19 долларов за мегабайт и Tinder нулевых

Источник материала: IT.Tut.by

Байнет принимает поздравления: ровно 25 лет назад национальный домен верхнего уровня .BY получил «свидетельство о рождении». В честь этого события 42.TUT.BY вместе с хостинг-провайдером hoster.by вспоминает, как интернет в Беларуси выглядел тогда, и во что преобразился сегодня.

В начале был .BY

Байнет начался в 1994 году, когда 5 мая Беларуси была делегирована национальная доменная зона .BY. За работу сайтов тогда отвечал первый технический администратор белорусской доменной зоны, компания «Открытый контакт» (сейчас этим занимается hoster.by).

В 1997 году появился первый сайт на белорусском языке «Король лев», который был посвящен одноименному мультфильму. Для ведения статистики посещений автор портала Федор Короленко создал в 1999 году сервис «Акавiта», который существует и сейчас.





Газета «Вечерний Минск» первой из ежедневных газет в Беларуси начала выходить в интернете. Ее сайт появился 23 года назад — в июле 1996-го. А в 2000 году появился портал TUT.BY, ставший первым крупным агрегатором новостей. Главной сервисной «фишкой» на момент запуска сайта стала бесплатная электронная почта.

Самые знаменитые «обои»

Эти зеленые холмы и голубое небо наверняка знакомы каждому. «Безмятежность» — так называется официальная заставка в Microsoft Windows XP. Снимок сделан в 1996 году в Калифорнии. В начале века фотография считалась одной из самых просматриваемых во всем мире.



Изображение: Чарльзом О’Риэр / wikipedia.org

Собака, улитка и даже чокнутая «а»

Кажется логичным, что значок «@» называют «собакой», ведь он похож на свернувшегося калачиком песика. По одной из версий, название получило распространение в эпоху алфавитно-цифровых мониторов.

Символ @ обозначал собаку в игре на ЭВМ — бегал по экрану и помогал игроку в его приключениях. Интересно, что в разных странах символ «@» называют по-разному. Кошкой — в Америке и Финляндии, хоботом слона — в Швеции и Дании, червячком — в Венгрии и Норвегии, мышонком в Китае, чокнутой «а» — в Сербии. На языке эсперанто, как и на белорусском, называют улиткой.

И еще одна собачка, на этот раз времен Windows XP. Помните Тузика? Так в русскоязычной версии звали анимированного персонажа Microsoft Agent, который являлся полным аналогом помощника из Microsoft Office. Тузик (или Ровер в англоязычной версии) был создан, чтобы упростить использование компьютера и сделать поиск более дружелюбным.

Первый «народный» мессенджер

Интернет-общение конца 90-х и начала нулевых сложно представить без «аськи». Так пользователи называли ICQ — сервис мгновенных сообщений, а, по сути, первый в истории «народный» мессенджер.



Вот как выглядела одна из первых версий ICQ. Фото: pikabu.ru

Пик популярности программы пришелся на нулевые: в декабре 2009 года у нее был 51 миллион пользователей. «Аська у меня, конечно, была. И да, я все еще помню свой номер: 136 662 621», — рассказывает Сергей Повалишев, генеральный директор hoster.by. Отметим, что ICQ существует и сегодня.

8−600−100

Это номер знаменитой «беспарольки», появившейся в 1999 году. По нему можно было дозвониться «в интернет» — dial-up не требовал пароля или заключения договора. «Беспаролька» даже породила новый тип конфликта отцов и детей: поколения выясняли отношения из-за занятой телефонной линии.



Фото: byfly.ws

Такой интернет получался дорогим, дозваниваться порой приходилось по 30−40 минут, но по тем временам способ был действительно удобным.

В целом, интернет в конце 90-х годов обходился ощутимо дороже, чем сегодня. 19 долларов за 1 мегабайт и 12 долларов за каждый последующий — примерно столько стоил доступ в Сеть в 1997 году. Сравните: сейчас за 12 долларов можно получить месяц безлимитного интернета.

Tinder нулевых и «Слоновий» чат

Одним из главных порталов 2000-х для виртуального знакомства у минчан был minsksex.com. Здесь было все: форум, чат, знакомства и откровенные фото. Как можно понять из названия, ресурс пользовался успехом у молодых людей, которые хотели легкого общения.

В середине 90-х появляются первые в байнете чаты. Самый популярный у тогдашних двадцатилетних минчан — «Минский слон».

Это был развлекательный портал с оригинальным обновляемым контентом, но подавляющая доля посетителей приходилась именно на чат. Благодаря чату даже появились пары, которые в будущем поженились. Так вышло и с создателем «Минского слона» Владимиром Неумержицким.

— Все эти вещи вызывают у меня не только ностальгические чувства, но и профессиональный интерес, — уточняет Сергей Повалишев. — Как участник интернет-отрасли я с интересом наблюдаю за ходом цифровой эволюции. Развитие технологий дает возможность делать сайты все более «тяжелыми» без увеличения скорости их загрузки.

По словам Сергея, сегодня меняются и запросы пользователей: люди привыкли смотреть видео и графику в высоком качестве, владельцы сайтов предпочитают иметь в запасе не менее 4 ГБ пространства для их размещения. Кроме того, каждый пятый клиент сегодня размещает ресурсы в «облаке».